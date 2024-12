Ad Albenga il Babbo Natale dei vigili del fuoco

Albenga. Un pomeriggio magico e pieno di allegria ha animato ieri, sabato 21 dicembre, Piazza San Michele, ad Albenga, dove i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale hanno regalato alla città un momento unico e speciale.

Protagonista indiscusso dell’evento è stato un Babbo Natale davvero particolare: vestito di rosso, ma con tanto di casco e stivali antincendio, è arrivato accompagnato dai Vigili del Fuoco per augurare a tutti i cittadini un felice Natale.

La piazza si è riempita di sorrisi, entusiasmo e bambini affascinati dalla presenza del “Babbo Natale dei Vigili del Fuoco”. Tra foto, saluti e la consegna simbolica dei loro auguri, i pompieri hanno dimostrato ancora una volta la loro vicinanza alla comunità, non solo in momenti di emergenza ma anche in quelli di festa.

“Una piccola ma significativa iniziativa che ha scaldato i cuori e ricordato l’importanza di valori come la solidarietà e la condivisione, soprattutto in un periodo dell’anno così speciale. Un applauso ai Vigili del Fuoco di Albenga, custodi non solo della sicurezza ma anche dello spirito natalizio”, si legge in una nota.