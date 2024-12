Ad Alassio Capodanno in Piazza con i “Libero Arbitrio”, il 1 gennaio i fuochi d’artificio

Alassio. Sarà la live band “Libero Arbitrio” ad accompagnare turisti e residenti di Alassio nel 2025. Il gruppo che accomuna musicisti legati da una forte passione per la musica, di consolidate singole esperienze ed abilità strumentali e vocali, sarà protagonista la sera di San Silvestro del Concerto in Piazza Libertà promosso dagli Assessorati al Commercio e alle Società Partecipate del Comune di Alassio e organizzato a cura della società partecipata Gesco. L’evento – che vedrà anche la partecipazione dell’Associazione benefica Amici di Padre Hermann e che sarà ad accesso libero – si terrà davanti al Palazzo Comunale di Alassio a partire dalle 22,30, anticipato da un dj set alle 21,30 con Andrea Borè. Previsto anche il tradizionale countdown e brindisi di mezzanotte.

Sarà una festa di grandi emozioni con un significativo tributo alla disco music degli anni ’70 e ’80, accompagnato e fortemente caratterizzato da un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata. Rigorosamente tutto dal vivo i “Libero Arbitrio”, da anni, esprimono tanta energia musicale ed un deciso impatto e look scenico per il gradimento e divertimento del pubblico di ogni età che si ritrova partecipe di un concerto-live con un forte coinvolgimento in quella disco music anni ’70 e ’80 sempre più apprezzata e ricercata. Il live dei “Libero Arbitrio” è impreziosito inoltre, grazie al supporto coreografico firmato Renzo Bergamo (coreografo e ballerino RAI e Mediaset) della presenza sul palco di una sua ballerina.

Il susseguirsi senza interruzione dei più conosciuti brani e accattivanti medley degli artisti che hanno reso immortale la disco music degli anni ’70 per arrivare alle colonne sonore dei film, Grease, Fame ed agli anni ’80 con indimenticabili brani dance che hanno accompagnato questo decennio ricco di cambiamenti, senza dubbio è di gradimento per un pubblico di ogni età che si ritrova partecipe di un concerto-live con un forte coinvolgimento in quella disco music sempre più apprezzata e ricercata. La band si fregia l’onore di essere stata l’unica band ligure che si è esibita nel 2017 e riconfermata nel 2018 nella programmazione dell’evento “Disco Diva” a Gabicce Mare, un progetto nato con l’intento di celebrare la Disco Music degli anni ’70 a Gabicce, terra madre delle prime discoteche in Italia, mediante un vero e proprio festival in cui si son esibiti i mostri sacri della disco music. Questa la line-up dei “Libero Arbitrio” per il Capodanno 2025 ad Alassio. Musicisti: Roberto “Bobo” Campana (batteria) Alfredo Silvestri (tastiere); Simone Mazzone (chitarra) Mattia Buonadonna (basso); cantanti: Zack “Il Bianco”, Elena Aloe, Alessia Cava. Coreografa ballerina: Giada Ricotti.

“Ci fa veramente piacere – sottolineano il sindaco di Alassio Marco Melgrati insieme all’assessore alle Società Partecipate e al Volontariato Patrizia Mordente e all’assessore al Commercio Franca Giannotta – contribuire con questa iniziativa ai festeggiamenti natalizi nella nostra città, offrendo una splendida occasione di socialità che riunirà il tessuto cittadino intorno al nostro Palazzo Comunale. Grazie alla società partecipata Gesco per l’impegno profuso per l’ottima organizzazione di questo concerto animato dall’eccellente band dei Libero Arbitrio e grazie all’Associazione Amici di Padre Hermann che sarà presente ad arricchire ulteriormente il significato della serata con il proprio impegno nel campo del volontariato”.

Dopo la serata di festa, Alassio saluterà come da tradizione il nuovo anno con il grande spettacolo pirotecnico di Capodanno, che si svolgerà lunedì 1 gennaio alle ore 18.30 dal pontile Bestoso, regalando a cittadini e turisti un’atmosfera mozzafiato sul lungomare.