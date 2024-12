Action punta ancora sulla Liguria: il 14 dicembre apre il primo negozio a Savona

Savona. Action continua la sua espansione in Italia per soddisfare una crescente domanda. Sabato 14 dicembre, infatti, aprirà un nuovo store nella città di Savona, nella regione Liguria. Il negozio è gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti ed è il primo ad aprire in centro città e il secondo nella provincia di Savona dopo quello di Albenga. Si trova presso il centro commerciale La Città sul Mare.

La catena offre prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche, dai giocattoli e il fai da te, ai prodotti per la casa, al giardinaggio, al bricolage e cibo.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto ai clienti nel nostro nuovo negozio di Savona. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in Italia, poiché sempre più persone vogliono vivere l’esperienza unica di Action – afferma Philippe Levisse, direttore generale di Action in Italia – Siamo orgogliosi del nostro successo, che ha la sua natura nell’impegno dei nostri team. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: i nostri dipendenti, i nostri clienti e i nostri fornitori”, conclude.

Con oltre 2.750 negozi in 12 Paesi in Europa, Action dà lavoro a 74.500 persone. Con l’apertura di questo nuovo negozio, Action crea un totale di 20 posti di lavoro a Savona.

Con 1.156 metri quadrati di superficie di vendita, il negozio di Savona si trova in corso Vittorio Veneto 3.