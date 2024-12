A10, incidente tra Savona e Spotorno e traffico in tilt: disagi e diversi chilometri di coda

Savona-Spotorno. Aggiornamento ore 19.40 la viabilità tra Savona e Spotorno è tornata alla normalità. Ma il sito di concessionideltirreno.it segnala 4 km di coda tra Spotorno e Feglino causa lavori.

Incidente stradale in A10 nel tardo pomeriggio di oggi (6 dicembre), tra Savona e Spotorno, in direzione Francia.

Stando a quanto riferito, si sarebbe trattato di un tamponamento, per fortuna senza feriti gravi: un uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Ma il sinistro, come spesso accade in questi casi e complice anche il weekend alle porte, ha dato vita a grossi problemi in termini di viabilità.

Al momento, sul tratto si registra una coda di circa 5km in direzione Francia. Infine, si segnala anche 1 km di coda tra Finale Ligure e Feglino, in direzione Italia, causa lavori.