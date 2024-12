A10, scontro con un mezzo pesante: auto con due persone a bordo si ribalta allo svincolo di Celle

Celle Ligure. Incidente questa sulla A10, nei pressi dello svincolo di Celle Ligure (direzione Ventimiglia).

Secondo quanto riferito, un’automobile si è ribaltata in seguito a una collisione con un mezzo pesante. L’incidente ha coinvolto due persone che erano a bordo dell’auto, entrambe uscite autonomamente dal veicolo nonostante il violento impatto.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, l’automedica del 118 e due ambulanze. Entrambe le persone ferite sono state poi trasportate all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Sul tratto interessato dal sinistro si sono formati circa 1 km di coda, con forti rallentamenti per chi viaggia in direzione Ventimiglia. L’uscita di Celle Ligure è stata chiusa al traffico per i veicoli provenienti da Genova.