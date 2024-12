A Varazze messa per il 50esimo della traslazione delle reliquie del beato Jacopo

Varazze. Venerdì 6 dicembre alle ore 18 nella Chiesa San Domenico, nell’omonima piazza, a Varazze l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca presiederà la messa per il cinquantesimo anniversario della traslazione dal capoluogo ligure delle reliquie del beato Jacopo da Varagine (1974 – 2024). La celebrazione eucaristica sarà animata musicalmente dal Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine.

Sempre il 6 dicembre alle ore 21 nella Chiesa Maria Ausiliatrice, in via san Giovanni Bosco, a Savona proseguirà la “Scuola della Parola” 2024 – 2025 con monsignor Calogero Marino. Il tema scelto dal vescovo è “Il cammino di speranza”, in sintonia con quello del venticinquesimo giubileo universale ordinario del 2025. “Quest’anno il nostro cammino pastorale si inserisce nel tempo giubilare: saremo chiamati a farci tutti pellegrini di speranza! – dice monsignor Marino – La ‘Scuola della Parola’ offre mensilmente l’occasione di stare ‘sotto la Parola’ e lasciarci convertire da essa”.

Sabato 7 dicembre alle ore 21 nella Chiesa Santissimo Salvatore, in piazza della Chiesa, nella frazione Valleggia di Quiliano, si terrà la veglia diocesana di preghiera per l’adesione ad Azione Cattolica. L’intento dell’associazione sarà “preparare una gioia più certa e grande”. Domenica 8 dicembre alle ore 21 nel Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, ancora a Savona, il gruppo scout Savona 10 dell’AGESCI invita alla veglia di preghiera “Cara Chiesa ti scrivo… Quel che vorremmo dalla Chiesa”.