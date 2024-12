A Savona l’assemblea programmatica del circolo territoriale di Fratelli d’Italia

Savona. Venerdì 20 Dicembre 2024 in una sala meeting nel centro di Savona, si sono riuniti in assemblea annuale gli iscritti del Circolo Territoriale “Savona Tricolore” che è uno dei due circoli in cui è organizzato Fratelli D’Italia nel capoluogo savonese e che alle recenti elezioni regionali “è riuscito a mantenere la leadership percentuale nella coalizione di centro destra”, si legge in una nota.

“Costituito nel 2023 secondo le norme statutarie nazionali, lo stesso è particolarmente legato al confronto a cui la dirigenza crede fermamente – spiegano -. Pertanto in tale assemblea sono stati tracciati sia il bilancio consuntivo dell’anno trascorso, ma soprattutto ci si è attivati sulla programmazione preventiva delle attività 2025, di fatto l’anno che avvicinerà il circolo all’appuntamento delle elezioni comunali a Savona”.

La dirigenza del circolo attraverso la figura del Vicepresidente e Portavoce Giuseppe Giordanella ha illustrato le attività politiche svolte dalla fondazione ad oggi, mentre il Presidente Simone Gattini, già candidato di FDI alle ultime elezioni comunali ha esposto i temi programmatici per il futuro della città e dei suoi quartieri.

“E’ emersa la volontà precisa a lavorare di concerto con le altre forze politiche del centro destra per costruire un percorso altamente propositivo per Savona. Nei primi mesi del 2025, il circolo promuoverà , organizzandoli, una serie di incontri formativi, aperti a tutti gli iscritti del territorio provinciale, per preparare gli aspiranti candidati ai ruoli di consiglieri, assessori e sindaci, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali”, aggiungono.

Presenti all’incontro, oltre agli iscritti e simpatizzanti ,il segretario provinciale dell’UGL sanità Dario Cigliutti ,il neoeletto Consigliere Regionale Rocco Invernizzi che ha portato gli auguri degli Assessori di Fratelli d’Italia in Regione , illustrando in modo chiaro diretto e preciso il lavoro che lo attende, che sarà duro entusiasmante e soprattutto produttivo per il ns territorio e come il neo Presidente Bucci ha indicato la nuova rotta da seguire per fare crescere la nostra Liguria.

Alla chiusura dei lavori è seguito un rinfresco con lo scambio di auguri per tutti gli intervenuti.