A Quiliano un ricco programma di iniziative in vista delle festività natalizie

Quiliano. La comunità quilianese è pronta ai tradizionali festeggiamenti che si concluderanno con il Capodanno e l’Epifania 2025. La Città di Quiliano si prepara al Natale 2024 con un ricco programma di manifestazioni ed eventi che vedono coinvolte le principali realtà associative della città, unitamente all’Amministrazione Comunale.

Già da sabato scorso, 30 novembre 2024 è infatti iniziato, e proseguirà fino a domenica 5 gennaio 2025, il variegato programma degli eventi natalizi 2024 organizzati dal Comune di Quiliano.

– Da martedì 3 dicembre a sabato 14 dicembre torna il laboratorio “Quiliano Christmas Tree”, presso la Biblioteca Civica A. Aonzo.

Info: https://bibliotecaquiliano.blogspot.com/.

Prenotazione obbligatoria al numero della Biblioteca 019/8878311.

– Giovedì 5 dicembre a Quiliano, i bambini della Sezione Infanzia dell’Asilo G.B. Vadone effettueranno il percorso augurale per le vie del Paese.

– Sabato 7 dicembre, presso la Biblioteca Civica A. Aonzo “Che spettacolo la lettura” a cura di Dario Apicella.

Ore 10.30 per bambini e ragazzi dagli 8 anni. Ore 16.00 per bambini dai 3 ai 7 anni.

Per Info e prenotazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Quiliano.

Email: servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it.

– Da Sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio 2025 torna“Il presepe di Mariano” a Valleggia Superiore Gagliardi. Potrà essere visitato tutti i sabati, tutte le domeniche e i giorni festivi dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

– Sempre Sabato 7 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e Domenica 8 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00, l’attesissimo appuntamento “Arriva Babbo Natale nel Borgo” presso Valleggia Superiore Gagliardi, a cura dell’Associazione Valleggia Superiore Gagliardi.

– Prosegue venerdì 13 dicembre con l’imperdibile appuntamento delle ore 21.00, presso il Teatro Nuovo di Valleggia “Premio Città di Quiliano” – XXIV Premio Nazionale per la canzone d’autore emergente, a cura dell’Associazione Culturale E20.

– Sabato 14 dicembre, alle ore 15.30 e alle ore 20.00, presso il Teatro Nuovo di Valleggia, si svolgerà il saggio allievi scuola di musica “DNA Musica”.

Per info e prenotazioni email: dnamusicasavona@gmail.com.

– Sempre Sabato 14 dicembre, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Civica A.Aonzo, all’interno dell’iniziativa “Incontri con l’autore” verrà presentato il libro “Una lotta morale e mortale. Giacomo Matteotti a Varazze”. Autori Giuseppe Milazzo, Carlo Ruggeri e Beppe Olcese.

Ingresso libero.

– Da Domenica 15 dicembre a domenica 12 gennaio 2025, prende il via, presso il Convento Frati Cappuccini a Quiliano, la“Mostra missionaria dei Presepi” e la “Mostra dei pastori e del presepe”.

Sarà possibile visitarle nelle giornate domenicali e festive dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

– Mercoledì 18 dicembre, in Piazza Caduti Partigiani, dalle ore 19.00 la “Serata degli auguri”, a cura di Pro Loco Quiliano APS in collaborazione con Fabio Cafè e Ristornante Tina.

– Prosegue la serata di Mercoledì 18 dicembre con il tradizionale evento previsto alle ore 20.00, presso il Palazzetto dello Sport di Quiliano, “Saggio di Natale e esame cinture” a cura della Polisportiva Quiliano Karate.

– Venerdì 20 dicembre, ore 15.30, presso la Biblioteca Civica A. Aonzo, avrà luogo l’iniziativa “Condividi il Natale”. Porta un tuo libro di Natale da leggere insieme a noi! Per tutti, dai 0 ai 99 anni!. Ingresso libero.

– Nella serata di Venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00, la Sala Consiliare di Quiliano ospiterà “Le storie mai scritte”: racconti e storie fiabesche introdotte da Giovanni Martini, raccontate da Antonella Ratto e accompagnate alla chitarra da Fulvio Semenza.

A cura dell’Associazione Aemilia Scauri.

– Sabato 21 dicembre, presso la Biblioteca Civica A. Aonzo, “C’è aria di Natale”, a cura di Dario Apicella. Ore 10.30 per bambini e ragazzi dagli 8 anni. Ore 16.00 per bambini dai 3 ai 7 anni.

Info e prenotazioni Ufficio Cultura. Email: servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it.

– La serata di Sabato 21 dicembre, sarà dedicata al Saggio di Natale della Polisportiva Quiliano ASD Ginnastica Ritmica che si svolgerà alle ore 20.30 presso il Palazzetto dello Sport di Quiliano.

– E arriviamo all’evento concertistico previsto per la serata di lunedì 23 dicembre, ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale SS. Salvatore di Valleggia:

“Canti di Natale” a cura della Scuola materna “C. Garroni”

“Concerto di Natale” a cura del Coro Polifonico di Valleggia.

– Arriviamo quindi alla vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, al termine della messa di mezzanotte, presso la Soc. Cattolica Don Lorenzo Bazzano “Peter Feather’s Christmas” .

– Nel pomeriggio di Giovedì 26 dicembre, alle ore 17.00, presso il Teatro Nuovo di Valleggia arriva Il teatro dell’Erba Matta con lo spettacolo “Casa dolce casa”, di e con Daniele Debernardi.

Info Ufficio Cultura. Email: servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it. Ingresso libero.

– Nella serata di Sabato 28 dicembre, dalle ore 20.00, con ritrovo in Piazza Caduti Partigiani, l’Associazione Volontari Protezione Civile organizza una passeggiata notturna verso il Convento dei Cappuccini, denominata: “Cun u lanternìn sciű pe-u ciappin femmu visita a-u Bambìn”. La partecipazione è libera, ed è consigliato l’utilizzo di torce o lumini.

– La serata di Sabato 28 dicembre verrà accompagnata anche dall’Orchestra Sanata Balera, alle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo di Valleggia. Ingresso libero.

– Venerdì 3 gennaio, alle ore 16.00, il ritrovo in Biblioteca A.Aonzo per aspettare la Befana in Biblioteca. Porta nei giorni precedenti all’evento un tuo calzino in Biblioteca, lo appenderemo sul camino della Biblioteca.. forse la Befana arriverà in anticipo per riempirlo…. Di carbone? Chissà!.

Pomeriggio dedicato ai più piccini dai 2 ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria al numero della biblioteca 019/8878311. Alle ore 17.00 la Premiazione #Aonzochallenge2024.

– Infine la Befana arriva ancora a Quiliano, e per la precisione presso la Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Quilianese, nel pomeriggio di domenica 5 gennaio 2025 dalle ore 15.30. Sarà questo l’appuntamento conclusivo per questo ricco programma di manifestazioni promosse, organizzate e sostenute dalla Città di Quiliano, in collaborazione con le varie realtà associative presenti ed operanti nel territorio comunale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it e il portale turistico https://turismo.comune.quiliano.sv.it/.