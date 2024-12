A Pietra Ligure la presentazione del libro “Sono un’asina felice!” di Maria Teresa Bergamaschi

Pietra Ligure. Non poteva che essere qui al parco di AsinOlla, dove tutto è nato, la prima presentazione del libro “Sono un’asina felice!” di Maria Teresa Bergamaschi.

L’autrice e presidente dell’A.s.d. pietrese ha illustrato il suo primo libro senza svelarne troppo il contenuto, lasciando ai lettori la sorpresa di scoprire storia e abitudini di questi splendidi animali che sanno darci quotidianamente insegnamenti di vita semplici, genuini ed estremamente preziosi.

La presentazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Pietra Ligure, Luigi de Vincenzi, del vicesindaco Daniele Rembado, dell’assessore politiche giovanili, socioeducative e di inclusione Marisa Pastorino, e del sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino.

Una iniziativa che ha avuto il prezioso sostegno dell’associazione “Il Sorriso di Benedetta”, che ha donato 1.500 euro per l’acquisto della sella di ippoterapia, strumento necessario per lo svolgimento di interventi assistiti con gli animali proprio al parco AsinOlla.

Un ulteriore prezioso supporto è giunto anche da parte dell’associazione Masci che ha donato 500 euro per il progetto.

Tanti i presenti, amici, famigliari, collaboratori e lo staff insieme per celebrare questo libro e la sua autrice, che ogni giorno rinnova il suo impegno e mette i suoi asini al servizio delle fasce più fragili: bambini, anziani e disabili.

“Il libro è disponibile in tutte le librerie e online. I proventi saranno destinati all’acquisto della sella di ippoterapia e agli interventi assistiti con gli animali” ricorda l’autrice e presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi.

“Uno speciale ringraziamento a Erga editore per il supporto nella stesura e pubblicazione del libro” conclude.