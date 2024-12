A Millesimo consegnate le borse di studio erogate dal Bim (Bacino Imbrifero Montano Valbormida-Savona)

Millesimo. Si è svolta sabato scorso nella sala consiliare del Comune di Millesimo la cerimonia di consegna delle borse di studio erogate dal Bacino Imbrifero Montano Valbormida-Savona.

Sedici i neo diplomati che hanno ricevuto l’assegno di 500 euro, ovvero Matteo Angoletta, Gioele Barberis, Angela Calcagno, Alice Campus, Giulia Chiarlone, Nicolò De Righi, Serena Feri, Edoardo Franco, Daniele Freccero, Andrea Grillo, Sara Maistrello, Martina Pennino, Noah Manon Peparini, Elena Pillai, Alice Vigliola e Jessica Vignolo.

“E’ stata un’iniziativa molto gradita- commenta la presidente del Bim Cristina Lagorio – Quest’anno abbiamo deciso di investire 8 mila euro sui giovani che hanno completato con merito il percorso scolastico delle superiori. Purtroppo alcuni ragazzi non erano presenti per impegni di studio fuori sede, a tutti va un grande in bocca al lupo per il loro futuro”.