A Loano le “Lezioni d’amore per un figlio” con Stefano Rossi: “Il gesto più importante verso i ragazzi? Sederci accanto a loro”

Loano. Sono andate in scena ieri, venerdì 13 dicembre, nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano, le “Lezioni d’amore per un figlio. Accompagnare i ragazzi nei labirinti dell’adolescenza” con protagonista Stefano Rossi, psicopedagogista tra i più noti in Italia e tra i massimi esperti del nostro Paese nel campo dell’educazione emotiva.

Viviamo in un tempo complesso in cui è difficile essere genitori ma, per certi versi, è ancora più difficile essere figli. Mentre i figli di ieri avevano a che fare col peso del senso di colpa, i figli di oggi, cresciuti in una società sempre più competitiva e prestazionale, tremano sotto la spada di Damocle del senso di inadeguatezza che alimenta la “paura di non essere abbastanza”: abbastanza magri, abbastanza intelligenti, popolarli. La pressione (sociale e social) a dover essere vincenti e perfetti ha fatto schizzare in pochi anni alle stelle i disturbi d’ansia, i casi di autolesionismo, le difficoltà scolastiche, ma anche i disturbi del comportamento alimentare e altri indicatori di disagio registrati, sia tra i bambini, che tra gli adolescenti. Tutti fenomeni che possiamo e dobbiamo prevenire con la saggezza dell’educazione emotiva.

Stefano Rossi, psicopedagogista tra i più noti in Italia e tra i massimi esperti di infanzia e adolescenza, ha fornito tutti i presenti suggerimenti concreti (spendibili sia a casa che in classe) a far fiorire nei figli preziose capacità per la vita: dall’autostima alla capacità di rialzarsi dalle cadute, passando per l’empatia, il senso di responsabilità, la tenacia ma, soprattutto, l’abilità più importante: “Imparare a volersi bene”. Perché se un figlio saprà avere rispetto ed empatia per se stesso potrà affrontare a testa alta le piccole e grandi sfide di oggi, ma soprattutto, quelle di domani.

“Educare oggi è difficile – ha detto Rossi ai microfoni di IVG.it – Siamo in un ‘tempo liquido’, come ha detto Bauman. Si sono perse molte certezze. Però credo che oggi possiamo essere un ‘genitore faro’. Il ‘genitore faro’ non ha tutte le risposte, ma ha un desiderio: connettersi col cuore del figlio. E credo che il gesto più importante che oggi dobbiamo saper fare coi ragazzi sia sedersi accanto a loro. Quando ci sediamo accanto a loro, diciamo ‘Io tengo a te’, cioè amore; ‘Io credo in te’, quindi incoraggiamento; ‘Io voglio esserci per te’, ossia riparo. Dato che abbiamo due orecchie e una bocca, con i nostri ragazzi e con le persone care della nostra vita possiamo provare ad ascoltare il doppio e parlare la metà”.

Ma come sono i ragazzi di oggi? Secondo Rossi “i ragazzi di oggi soffrono, perché ieri eravamo nella società della colpa che funzionava secondo criteri morali e questo aveva luci ed ombre; oggi soffrono per qualcos’altro, che è il senso di inadeguatezza, la paura di non essere abbastanza. Cosa possiamo fare per aiutarli? Dobbiamo spiegare loro che la cultura del risultato è tossica. Dobbiamo trasformare la cultura del risultato nella cultura della grinta. Se hai dato quello che avevi da dare, se hai messo passione, va bene così: devi imparare ad avere rispetto, amore ed empatia per te stesso. Oggi le metriche dominano tutto, dobbiamo liberarci dalla tossicità e dall’ossessione dei risultati”.

“L’adolescenza è un viaggio, l’adolescente è una figura del mare, del distanziamento. I nostri ragazzi cercano di scoprire chi sono su quattro isole: l’isola del sé, su cui cercano di capire chi sono e cosa vogliono diventare; l’isola dell’amicizia; l’isola dell’amore; l’isola del desiderio. Questo viaggio fa sì che i ragazzi mettano della distanza tra noi e loro, ma questa non è una distanza di morte, ma una distanza per la vita”.

Stefano Rossi è uno psicopedagogista tra i più noti in Italia. E’ tra i massimi esperti del nostro Paese nel campo dell’educazione emotiva. Dopo 20 anni di lavoro “occhi negli occhi” con genitori, bambini e adolescenti ha creato un approccio educativo, scientificamente fondato, per preparare i nostri figli alle sfide di un mondo sempre più incerto. Sugli strumenti educativi del dottor Rossi sono state formate più di 800 scuole e 90 mila insegnanti, genitori ed educatori. È autore di numerosi libri tra cui il bestseller “Mio figlio è un casino” (2022 Feltrinelli) e il nuovo “Lezioni d’amore per un figlio” (2023 Feltrinelli), che sono tra i libri più venduti e amati dai genitori italiani. Scrive per diverse riviste e ha una rubrica su Focus Junior dove parla di emozioni ai suoi giovani lettori. È spesso ospite di RTL 102.5 per commentare i fatti di attualità alla luce dell’educazione emotiva. La sua pagina Facebook “Stefano Rossi Didattica Cooperativa” è un punto di riferimento per migliaia di insegnanti e genitori. È una delle colonne portanti dalla pagina di “i nostri figli”, la più grossa “Social Community” legata all’educazione con oltre oltre 600.000 follower. Interviene spesso ai microfoni di Radio Capital, Rai Radio e RTL 102.5 per parlare di genitori e adolescenti. Quest’anno ha vinto “Lezioni di amore per un figlio” di Stefano Rossi (Feltrinelli) ha vinto il Premio Letterario Angelo Zanibelli per la categoria “Saggistica”.