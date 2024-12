A Finale la Carcarese chiude l’anno davanti a tutti, Battistel: “Vittoria su un campo difficile. Primo posto ci dà benzina ma non lo dobbiamo subire”

Finale Ligure. Il 2024 per la Carcarese si conclude con il primo posto in solitaria. Un bel colpo d’occhio per l’ambizioso ambiente biancorosso. A Finale era importante rialzarsi dalle due sconfitte consecutive e, grazie alla rete di Brovida, o tre punti sono arrivati.

“Vittoria su un campo difficile, abbiamo trovato una squadra compatta. Il primo tempo è stata veramente una partita difficile – dichiara mister Michele Battistel – Poi secondo me nel secondo tempo siamo stati quelli fino a due settimane fa. La settimana scorsa forse abbiamo fatto un giro a vuoto anche come prestazione e il secondo tempo di oggi però ci riporta ai livelli a cui siamo abituati“.

Il tecnico plaude la sua squadra: “Mi è piaciuta la voglia, la determinazione di volersi andare a prendere questi tre punti in ogni modo, a creare occasioni, stare nella metà campo di là. Si è visto, l’ho vista e questo mi piace molto“.

Nessun rischio di soffrire l’altezza per i biancorossi: “Secondo me non siamo quella corrazzata che si pensa la squadra da battere in inizio campionato. Stiamo facendo molto bene. Abbiamo fatto due partite da zero punti, ma molto diverse tra di loro secondo me. A Sestri la prestazione era stata buona e secondo me poteva anche finire diversamente. Invece col Millesimo abbiamo avuto un calo della prestazione, abbiamo fatto una partita sbagliata ma può capitare. Però non ci pesa la classifica: ci piace vederci lassù, ci dà benzina per allenarci in settimana, ma basta. Non la dobbiamo subire assolutamente, dobbiamo pensare partita per partita. Adesso abbiamo un po’ di pausa e poi prepareremo la partita con il Legino, come ogni settimana da qui alla fine”.

“Che 2025 dovrà essere per la Carcarese? Speriamo un 2025 sul prosieguo di quello che è stato il 2024“, chiosa Battistel.