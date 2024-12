A Celle arriva il caleidoscopico mondo di “Casa Colorobe”

Celle Ligure. “Robe” a colori: cose, oggetti in cui sono elementi fondamentali che danno forma alle forme, originano le figure, animano le creazioni. “Colorobe” è un progetto nato dalla collaborazione fra Giulia Robert e Alessandro Colonnetta, compagni in questa avventura e nella vita.

Giulia con la sua esperienza nella comunicazione digitale. Solitamente si occupa di parole, ma la comunicazione non è fatta solo di quelle: si può esprimere una visione del mondo attraverso colori e forme. Alessandro porta la sua visione artistica, un approccio figurativo caratterizzato dalla massima sintesi e semplificazione del reale e dell’immaginario attraverso forme e colori.

“Muovendo dalle suggestioni delle Case d’Arte futuriste, originali e innovativi laboratori di arti applicate sorte lungo tutta la penisola italiana tra le due guerre mondiali, nell’ambito del cosiddetto secondo Futurismo – spiegano gli organizzatori da Traumfabrik – abbiamo voluto presentare il caleidoscopico mondo decorativo di Colorobe.

L’arte incontra il quotidiano potrebbe essere il claim della mostra che trova un ulteriore importante referente in un altro maestro torinese e cellese d’adozione Ugo Nespolo, che da sempre celebra gli assiomi dell’arte totalizzante.

Opere su carta, edizioni numerate, oggetti in legno e materiale plastico documentano la ricchezza espressiva, la duttilità e la poliedricità di Giulia e Alessandro.

Un’arte a trecentosessanta gradi, che vuole racchiudere tutti gli aspetti del reale ed introdursi così nel mondo quotidiano. Non più opere prettamente museali, astratte e isolate, ma oggetti d’arte in stretta relazione col vivere, che possono entrare a far parte dell’arredo domestico.

Una grande maestria compositiva e di esecuzione prevale nelle opere, a sottolineare continui studi e ricerche sui meccanismi di citazione e di confronto con la tradizione pittorica e iconografica novecentesca. Un colore prepotente e squillante attira subito l’interesse dello spettatore, portato a investigare con maggiore attenzione gli equilibri formali della composizione.

Si avverte un clima ludico, quasi a riprendere un mondo fiabesco. I puzzle riproposti sulle carte, i soggetti raffigurati nelle opere in legno mostrano una visione solo apparentemente infantile del mondo. L’ingenuità e l’atmosfera giocosa sono in verità una maschera rivelatrice dell’ambiguità del quotidiano. I colori e le immagini armoniose e gradevoli, assumono un effetto straniante e surreale, sempre immerse negli spazi del vivere”. Dal 13 dicembre negli spazi di via Aicardi 70.