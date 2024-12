A Carcare il pranzo degli auguri offerto dal Comune per i residenti over 70

Carcare. Pranzo sociale degli auguri per i residenti carcaresi over 70: il Comune di Carcare organizza un appuntamento conviviale in vista delle festività natalizie. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre, alle ore 12.30, nella mensa scolastica di via Cornareto.

I posti disponibili sono limitati, è richiesta pertanto la prenotazione contattando il numero 0195154103 – 104.

“Si tratta di un’occasione preziosa che vuole valorizzare il senso di comunità – commentano il sindaco e l’assessore alle Politiche sociali – Saremo lieti di accogliere chi vorrà partecipare ricordando che il pranzo è gratuito, basta prenotarsi”.