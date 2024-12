A Cairo Montenotte torna l’iniziativa benefica “Ti Faccio un Dono!”

Cairo Montenotte. Sabato 7 e domenica 8 dicembre, la Piazza della Vittoria di Cairo Montenotte si trasforma nel cuore della solidarietà con l’attesa iniziativa benefica “Ti Faccio un Dono!”. Organizzata dalla Consulta Giovanile, l’iniziativa prevede una raccolta di giocattoli nuovi destinati a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. Gli orari per partecipare sono dalle 9 alle 12 e dalle 16:00 alle 18: un’occasione per fare del bene in un momento di condivisione e comunità.

Durante l’evento, sarà possibile acquistare le speciali palline di Natale di ART’è, decorate con l’opera “Antiche mura raccontano…” del noto pittore Piero Carenti. Ogni pallina non è solo un elemento decorativo, ma un pezzo d’arte che racchiude storia e tradizione locale, perfetto per rendere il Natale ancora più speciale.

L’invito è aperto a tutti: “Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Venite a trovarci, sostenete la causa e contribuite a portare un po’ di gioia nelle case di chi ne ha più bisogno. Vi aspettiamo numerosi”, fanno sapere gli organizzatori.