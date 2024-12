10 consigli semplici per risparmiare sugli acquisti online prenatalizi

Se la magia del periodo natalizio è un po’ offuscata dal tipico stress da regali, non lasciarti sopraffare: grazie ai nostri consigli pratici, potrai fare splendidi doni e risparmiare qualche euro.

I 10 consigli per risparmiare per i regali di Natale

Se avverti la pressione tipica del periodo della corsa agli acquisti natalizi, non preoccuparti: grazie a tante risorse che il mondo online ti mette a disposizione, il tuo shopping di Natale sarà meno stressante. Dai subito un’occhiata ai nostri 10 consigli per fare i tuoi regali e vedrai che per questo Natale, oltre a fare un figurone, riuscirai pure a risparmiare: buona lettura!

I codici sconti per i doni natalizi

Premesso che devi aver già chiarito chi riceverà un regalo da te, quanto è il budget per tutti i doni e la somma per ognuno, la prima opzione percorribile per risparmiare è quella dei codici sconto.

Li puoi trovare sia offline sia online: nel primo caso, spesso sono riportati sul packaging di prodotti o sui volantini pubblicitari. Nel mondo digital, puoi trovarli sui siti come quello di Repubblica, che ospita tanti interessanti codici sconto per i tuoi acquisti di Natale. Un altro modo per procurarti questi codici promozionali è trovare dei micro o nano influencer che promuovono sulle loro community queste opportunità per rendere un po’ più convenienti i tuoi acquisti.

Sfrutta i comparatori online dei prezzi

Il mondo online ti mette a disposizione un’offerta sconfinata di prodotti e servizi per tutti i gusti, permettendoti di confrontare e scegliere le migliori opportunità di acquisto dei regali. Grazie ai servizi dei comparatori online dei prezzi, ti basta specificare il prodotto o il servizio che cerchi e, in pochi clic, avrai una panoramica dei negozi con le offerte più interessanti. Potresti chiedere di più per rendere più facile e conveniente il tuo shopping natalizio?

Cerca le offerte anche al di fuori del black Friday o cyber Monday

In questi ultimi dieci giorni, avrai sicuramente ricevuto una gran quantità di newsletter e di e-mail promozionali, che annunciano offerte di ogni tipo per risparmiare sull’acquisto dei regali di Natale. Tra le tante offerte, puoi sicuramente trovare delle occasioni interessanti per fare un dono a prezzo conveniente, in modo particolare se cerchi dei gadget tecnologici. Ricordati però di dare un’occhiata alle promozioni anche al di fuori di questi momenti caldi dell’anno, soprattutto se cerchi prodotti che hanno una certa stagionalità. In questi casi, infatti, il momento migliore per acquistare i regali è quando tutti gli altri non li stanno cercando.

Segui i calendari dell’avvento sui social media di aziende e negozi

I social media fanno parte della nostra vita quotidiana e sono sempre un ottimo canale per restare in contatto, anche con le aziende e i negozi. In questo periodo dell’anno in cui impazzano i calendari dell’avvento, infatti, tra Facebook, Instagram e altre piattaforme social non è difficile trovare le versioni digitali di questo vero e proprio must natalizio. Tra una condivisione e l’altra, non mancano le offerte lampo e iniziative promozionali di ogni tipo, tra cui concorsi, coupon e altre occasioni per risparmiare.

Iscriviti alle newsletter per risparmiare sui regali di Natale

Un altro tipico stratagemma per valorizzare al massimo il tuo budget per i regali di Natale è quello di approfittare dei bonus di benvenuto che puoi riscuotere tramite le iscrizioni alle newsletter. La maggior parte dei negozi e delle aziende prevedono dei premi per gli utenti che decidono di ricevere i loro aggiornamenti via e-mail. I bonus possono essere dei ribassi in percentuale, oppure, degli importi che puoi scalare sui tuoi primi acquisti. In questi messaggi di posta, oltre a trovare consigli utili e notizie sulle ultime novità, spesso ti vengono anche comunicate promozioni esclusive.

Fai un giro sulle piattaforme con regali low cost

Un altro consiglio che ti diamo per fare dei regali a prova di piccoli budget è una visita alle piattaforme che propongono prodotti low cost. Su questi portali, puoi trovare idee regalo per tutti i gusti, senza spendere cifre spropositate. Per sfruttare al massimo il tuo budget, anche in questo caso puoi riscattare i codici promozioni e fare i tuoi regali in modo conveniente. Ad esempio, per i regali last minute a basso costo puoi fare un giro sui codici sconto per gli acquisti di Natale su Temu, una piattaforma ideale per lo shopping natalizio low cost.

Partecipa alle community o ai gruppi privati su WhatsApp e Telegram

Nell’era in cui abbiamo a portata di pollice la possibilità di condividere ogni cosa, sulle piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram troviamo altre opportunità per risparmiare sui regali di Natale. Esistono infatti numerose community e tanti gruppi o canali privati ai quali possiamo iscriverci, per ottenere aggiornamenti su tante promozioni. A seconda di come sono stati implementati i canali o i gruppi, puoi lasciare solo una reazione (emoji) o anche commentare gli aggiornamenti.

Fai shopping natalizio sfruttando gli outlet

Capita sempre che tra i destinatari dei tuoi regali ci sia qualcuno che desideri qualche prodotto che, nel frattempo, non si trova più nei negozi: il caso tipico è il capo di abbigliamento di qualche collezione passata. Per unire l’utile al dilettevole, in queste situazioni puoi cercare il dono natalizio all’interno degli outlet, che talvolta si trasformano in una vera e propria miniera di opportunità per risparmiare e fare una bella figura con pacchi che metti sotto l’albero. Negli outlet puoi trovare vestiti, scarpe, accessori e gioielli, ma anche oggetti di arredo e tanto altro ancora.

Stupisci con dei regali vintage di seconda mano

In questo periodo storico in cui la sostenibilità è un tema onnipresente, anche gli acquisti prenatalizi online possono essere un po’ più green se scegliamo dei prodotti vintage. Grazie a diverse piattaforme online, possiamo acquistare capi di abbigliamento, accessori e oggetti di seconda mano per fare degli splendidi. Si tratta di un’opzione interessante quando per i tuoi regali vuoi scegliere il fascino del vintage e dare una seconda vita ad oggetti ancora in buono stato. Dai vinili ai videogame, passando per i vestiti e gli strumenti da scrittura, l’universo degli acquisti di seconda mano riserva davvero tante sorprese.

Dai sfogo alla tua creatività coi regali fai da te

Se hai estro da vendere e ti piace l’idea di dare un’impronta personale davvero marcata ai tuoi doni, allora per i regali natalizi di quest’anno la tua parola d’ordine dovrebbe essere fai da te. Da una parte, potresti acquistare degli oggetti di seconda mano, come «materie prime», per dare vita a nuove creazioni originali. Un’altra opzione a tua disposizione è quella di dare un’occhiata ai siti che propongono promozioni sui tipici materiali per l’hobbistica e fai da te (perline, paste modellabili, cartoncini…). Il valore aggiunto di questi doni starà nella tua capacità di renderli unici, magari perché trasmettono un messaggio unico per una persona speciale. Per completare le tue creazioni uniche, puoi anche realizzare i biglietti augurali in casa: da una parte ottimizzerai il tuo budget, dall’altra regalerai qualcosa fatto con le tue mani (e il tuo cuore).