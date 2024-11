Zucchinetti assessore ad Alassio e Foscolo eletta in Regione, Aicardi (Lega Baia del Sole e Val Lerrone): “Che orgoglio”

Alassio. A seguito della remissione delle deleghe da parte di Rocco Invernizzi, Roberta Zucchinetti è stata eletta assessore ad Alassio e, solo pochi giorni prima, il segretario provinciale Sara Foscolo è entrata in Regione.

Per entrambe non potevano mancare i “complimenti” della sezione Baia del Sole e Val Lerrone (che comprende i comuni di Alassio, Laigueglia, Villanova, Garlenda e Casanova Lerrone) e gli “auguri di buon lavoro”.

“Siamo molto soddisfatti per questo doppio risultato, – ha dichiarato il segretario leghista Matteo Aicardi. – Roberta Zucchinetti è una delle nostre militanti di punta e siamo certi che svolgerà un ottimo lavoro. Colgo l’occasione per garantire il massimo appoggio della Lega all’amministrazione Melgrati, da oggi ancor più convinto”.

“Complimenti che estendo più che volentieri anche a Sara Foscolo per l’elezione in Regione Liguria e al neo governatore della nostra Regione Marco Bucci, che ha trionfato con il centrodestra”, ha proseguito Aicardi.

Ma non è mancato anche un monito rivolto al nuovo presidente della Liguria: “Ci uniamo all’appello per far sì che venga nominato un assessore savonese in Regione. Nomina che darebbe lustro, attenzione e giusto merito al nostro territorio”, ha concluso il segretario della Lega, sezione Baia del Sole e Val Lerrone.