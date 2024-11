Violenza sulle donne, il Pd: “Porteremo in Regione istanze su Gender pay gap, sostegno a centri antiviolenza, educazione all’affettività”

Liguria. “La giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne chiama a un impegno costante, concreto e proattivo che non si esaurisce certo oggi. Siamo ogni giorno al fianco delle donne, cercando di interpretarne i bisogni più profondi in una società purtroppo ancora intrisa di maschilismo e patriarcato. La violenza maschile contro le donne, fenomeno purtroppo tanto inquietante quanto strutturale nella nostra società, con numeri equiparabili a una strage, ci sprona a farci parte sempre più attiva con le donne e per le donne”. Lo dichiarano le consigliere regionali del Partito Democratico Carola Baruzzo e Katia Piccardo.

“Occorre più sostegno ai centri antiviolenza, più risorse al reddito di liberta, formazione degli operatori ed educazione all’affettività. Va affrontato anche il problema della scarsità degli alloggi per le donne in fuoriuscita dalla violenza e della loro indipendenza economica. Vi è tanto, tantissimo lavoro da fare. Soprattutto di fronte a questa destra che continua a voltarsi dall’altra parte e che finge di poter ignorare quanto insidioso e soffocante possa essere il patriarcato che certi Ministri sdoganano in maniera vergognosa”

“Di fronte a un Ministro che nega il patriarcato e di fronte a una politica di destra che pensa di aiutare le donne introducendo i pro vita nei consultori, come Partito Democratico continueremo a impegnarci e agire affinché la Regione Liguria metta al primo posto l’attenzione a questo tema attraverso azioni concrete. Per questo tra le nostre prime richieste ci saranno quella di discutere in tempi brevi la proposta di legge sul Gender pay gap presentata dal PD nella scorsa legislatura; l’incremento di fondi ai centri antiviolenza; l’introduzione dell’educazione all’affettività nelle scuole. Il nostro sarà un impegno quotidiano accanto alle donne”, conclude il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna.