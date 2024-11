Viola ripetutamente il divieto di dimora in provincia di Savona: rintracciato all’ospedale San Paolo e arrestato dalle Volanti

Savona. I poliziotti delle Volanti hanno arrestato a Savona un 43enne di origine marocchina procedendo, nei suoi confronti, alla sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona con la misura della custodia cautelare in carcere.

L’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona in quanto accusato di reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi sempre a Savona circa un mese fa.

A seguito delle accertate, molteplici violazioni della misura (messa in atto per evitare la commissione di ulteriori reati) l’uomo, rintracciato presso l’ospedale di Savona, è stato tratto in arresto dai poliziotti delle Volanti in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dall’ufficio del dibattimento del tribunale di Savona.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.