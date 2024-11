Vigili dell’ordine, stato di agitazione nel savonese: “Turni di oltre 12 ore”. E scatta la protesta

Savona. Blocco delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare anche per il servizio privato legato al controllo dei passeggeri di Costa Crociere dai giorno 9 novembre fino al 9 dicembre: lo hanno proclamato le organizzazioni sindacali del settore, Filcams Cgil e Uiltucs, dopo l’incontro con i lavoratori dipendenti dell’azienda di vigilanza Vigili dell’Ordine e NewKoop Servizi, che opera in provincia di Savona.

I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione “per il protrarsi di una situazione dì forte criticità, già più volte segnalata alle imprese interessate e che é andata sempre aggravandosi nonostante siano stati effettuati una serie di incontri tra le parti dal gennaio ad oggi presso la sede dell’Unione Industriali di Savona e attraverso la richiesta di apertura da parte delle sigle sindacali di una vertenza collettiva presso le sedi dell’ITLA Savona-Imperia, che si sono concluse con un mancato accordo” affermano.

“Tali criticità si possono così riassumere: durata eccessiva dei turni di lavoro pianificati (oltre 12 ore), anche attraverso la pianificazione di ore di straordinario eccedenti quelle previste da normativa contrattuale, come fattore di grave rischio per salute e sicurezza dei lavoratori; durata eccessiva dei turni di lavoro rispetto alla normativa sull’orario settimanale e il riposo giornaliero”.

“L’interruzione delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare riguarderà esclusivamente i lavoratori, operatori fiduciari e guardie giurate, che non sono impiegati in servizi pubblici essenziali inerenti a diritti costituzionalmente garantiti, e quindi non soggetti alle disposizioni della Legge 146/90 e successive modifiche” concludono le sigle di categoria.

Inoltre, in relazione all’appalto sul controllo dei passeggeri presso gli scali Costa Crociere, che pur essendo di carattere privato, riveste un ruolo rilevante per la sicurezza all’interno dei porti, i sindacati avevano richiesto l’avvio delle procedure di raffreddamento: “Anche in questo caso come sulla vertenza complessiva non abbiamo avuto alcun riscontro positivo sulla difficile situazione dei lavoratori” ha aggiunto Margherita Arleo della Cgil.

“Nonostante la nostra intenzione di aprire una trattativa seria con l’azienda, ad ora abbiamo trovato solo porte chiuse, per questo è iniziato lo stato di agitazione ed è stata proclamata l’azione sindacale: auspichiamo che ci sia un dietrofront rispetto a quanto rivendicato dai lavoratori del settore, che meritano una diversa organizzazione del lavoro” ha concluso l’esponente sindacale.