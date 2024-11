Vezzi Portio, Bonasera si dimette da vice sindaco e consigliere comunale: “Frattura insanabile con Barbano”

Vezzi Portio. Francesco Bonasera non è più vice sindaco di Vezzi Portio. Lo scorso 21 novembre, Bonasera ha rassegnato al primo cittadino Germano Badano le dimissioni da numero due dell’amministrazione (con delega a lavori pubblici, ambiente, territorio e sicurezza, gestione rifiuti, verde pubblico, arredo urbano e partecipate) e da consigliere comunale.

“Purtroppo una frattura insanabile con il Ssndaco Barbano mi ha impedito di continuare a svolgere al meglio il mio lavoro ed in data odierna visto che ‘nessuno è insostituibile’ ho rassegnato le dimissioni anche da consigliere comunale del Comune di Vezzi Portio – spiega Bonasera – Io ho rispetto per le persone, per i ruoli e per il lavoro degli altri, ma pretendo lo stesso rispetto prima di tutto per la mia persona e poi per l’impegno che ho sempre dedicato ai ruoli che ricoperto e che stavo dedicando giornalmente alla Comunità di Vezzi”.

“Tanto lavoro c’era da fare a Vezzi non solo con le deleghe assegnate ma anche con la promozione turistica e del territorio. Le idee erano molte ed ero pronto a contribuire a realizzarle con i consiglieri delegati. Purtroppo non è stato possibile ma mi auguro che chi di dovere saprà realizzare il programma elettorale allora stabilito”.

Di seguito la lettera inviata da Bonasera al sindaco e al segretario comunale.

Come ben sai il sottoscritto si considera ed è considerato un “uomo del fare” e con questa prerogativa ho accettato di far parte della Tua Amministrazione e della Tua Giunta.

Mi sono messo subito al lavoro, nonostante i problemi noti di organizzazione interna, da risolvere.

In pochi mesi ho portato a casa lo spostamento del sito di raccolta rifiuti a Magnone, la ristrutturazione del cimitero di Magnone, compresa la manutenzione dell’archetto “storico” che ha avuto una gestazione di sei anni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie del territorio, la regimazione delle acque di Via Campei (con richiesta di finanziamento regionale), ed ho messo in cantiere tanti progetti, la maggioranza dei quali facevano parte del programma elettorale. Tra questi con interlocuzioni già avviate e solo per citarne i più importanti:

la pulizia dei monumenti, la sistemazione di un angolo della strada di Via Monteggio, la sostituzione della segnaletica verticale, la nuova sala consiliare, la sistemazione esterna dell’area comunale, la sostituzione delle attrezzature nel parco gioco dell’area sportiva, la creazione di due campi di Pinkeleball.

Tutto ciò con la solita energia e disponibilità che mi ha contraddistinto in tutti questi anni di attività lavorativa e politica.

L’ampio avanzo di amministrazione consente di investire sul territorio, ma bisogna volerlo e bisogna pensare che uno sviluppo di diverse iniziative consentano a Vezzi di assumere una conoscenza ed un ruolo significativo nel panorama non solo provinciale. Una volontà la Tua che recentemente, nel tuo ufficio durante un accesso confronto tra noi, mi pare non sia in linea con le mie idee.

Proprio oggi ne ho avuto conferma: non sono abituato a ricevere espressioni di ira accesa e neppure di ricevere ordini come quelli “da oggi non chiami più nessuno” riferito ad un fatto preciso finalizzato a creare un plusvalore per il Comune di Vezzi.

Per tali ragioni e proprio in conseguenza dell’atteggiamento ostile che hai manifestato verso un Tuo diretto collaboratore ritengo che per me sia terminata la collaborazione con la Tua persona, pertanto con la presente Ti restituisco le deleghe a suo tempo concessemi.

Con lettera a parte indirizzata alla Segretaria Comunale rassegnerò anche le dimissioni da Consigliere Comunale del Comune di Vezzi Portio.

Tanto Ti dovevo per rispetto alla mia persona e senza astio Auguro a Te ed al Comune di Vezzi Portio ogni bene.