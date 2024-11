Varazze, senza luce ai Piani di San Giacomo: il Comune sta ripristinando l’illuminazione

Varazze. Al lavoro in queste ore per ripristinare l’intera illuminazione di via San Giovanni ai Piani di San Giacomo. Un intervento partito già sabato scorso e che, presumibilmente, verrà terminato a breve. I tecnici, incaricati dal Comune sono sul posto. Già in questi giorni, alcuni dei lampioni interessati dal guasto sono stati riparati.

La segnalazione era giunta in redazione firmata da alcuni residenti che lamentavano la situazione. L’amministrazione comunale è intervenuta in tempi rapidi. Gli stessi residenti poi hanno chiesto a che punto è il bando per l’assegnazione della struttura comunale de “Il Volo dei gabbiani”, presente nel quartiere con diversi impianti, dismessa da tempo.

“Ormai da un anno si è in attesa del nuovo bando per l’assegnazione del Volo dei Gabbiani. Un bene comunale in stato di abbandono oltre alla perdita di canone di affitto, – hanno scritto i residenti del quartiere a IVG. – Il ristorante e il minigolf avevano anche una finalità di presidio della zona”.

Abbiamo girato la domanda al sindaco Luigi Pierfederici circa il futuro dell’edificio, questo impianto con piscina, minigolf regolamentare e campo da calcetto con ampio parcheggio in attesa di ripartire. “Siamo al lavoro su questa questione – spiega il primo cittadino – e ce ne stiamo occupando con impegno insieme agli Uffici Comunali affinché il bando possa uscire il prima possibile e risolvere al meglio la situazione. Il documento è in lavorazione e l’iter avviato”.