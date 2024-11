Varazze, Callandrone e Cerruti: “Debiti fuori bilancio e addizionale Irpef al massimo: cattiva gestione dell’amministrazione Pierfederici”

Varazze. I consiglieri di minoranza di Claudia Callandrone (Gruppo Misto) e Gianantonio Cerruti (Varazze Domani)non ci stanno e si oppongono soprattutto al primo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale di questa sera: una seduta straordinaria.

“In primo luogo è assolutamente da stigmatizzare – dicono i consiglieri di minoranza – il fatto che si debba chiedere il riconoscimento di addirittura 4 debiti fuori bilancio a causa di una evidente cattiva gestione di svariati temi da parte dell’amministrazione comunale. È decisamente discutibile dover pagare cifre molto consistenti, nel caso specifico, per una inadeguata gestione della sosta con parcheggi nel Comune di Varazze. Ma ancor più grave è dover ora pagare oltre 250mila euro per cause perse relative ad eventi lontani nel tempo più di quindici anni riguardo la discarica comunale”.

“Inoltre – proseguono – per quanto concerne l’addizionale IRPEF, si ritiene che riconfermare anche per il 2025 l’ aliquota pari allo 0,8 per cento, ossia la misura massima consentita fronte la scarsità di servizi presenti sul territorio comunale, non sia assolutamente rispettosa della realtà della nostra città, ma sia un ulteriore segnale di fragilità e incoerenza dell’amministrazione comunale”.