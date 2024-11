Varazze. Durante le manovre per calare una barca a vela in mare, per cause ha ancora da accertare, un furgone si è inabissato nel porto di Varazze. Al suo interno, al momento non c’erano occupanti quindi, per fortuna, nessun ferito.

È successo poco dopo le 10. Erano in corso le operazioni per mettere in mare la vela per partecipare a una regata. È successo nello scalo di alaggio al porto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia Locale, Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco che hanno dato il via alle operazioni per recuperare il veicolo e portarlo a terra.