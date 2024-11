Valorizzare il talento dei giovani artisti e promuovere il territorio ligure: l’associazione “Due Zaini e un Camallo” lancia il concorso B’Art

Loano. Si intitola “B’Art – Espressioni di un territorio” il concorso lanciato dall’associazione culturale “Due Zaini e Un Camallo” di Loano. Il contest è stato presentato questa mattina all’istituto Falcone, alla presenza dei docenti della scuola e del vice sindaco di Loano Gianluigi Bocchio e dell’assessore alle politiche giovanili Manuela Zunino.

L’associazione di Luca Riolfo e Valentina Staricco dal 2021 promuove il territorio della Liguria attraverso “la pubblicazione di una monografia di 80 pagine che nel tempo si è arricchita di contenuti e consigli per organizzare al meglio un’escursione, un’esperienza immersiva e, perché no, una vacanza nella nostra bellissima regione. In ogni numero ci adoperiamo per poter raccontare in modo coinvolgente il nostro territorio, esplorandolo in prima persona, testimoni diretti di ogni tipo di esperienza proposta”.

“Nell’editoria, oggigiorno, per contestualizzare al meglio un progetto d’insieme, assumono sempre più valore ed importanza sia l’aspetto visivo sia la sua veste grafica. Coinvolgere il lettore facendolo immergere nella lettura del contesto attraverso la realizzazione di illustrazioni idonee è sinonimo di attenzione e accuratezza. Ed è proprio per questo motivo che, nel tempo, ci siamo adoperati per realizzare collaborazioni artistico/visive di valore per incrementare culturalmente il nostro progetto”.

Da qui l’idea di lanciare il concorso, che si propone di raggiungere due obiettivi da sempre al centro dell’attività dell’associazione: da un lato valorizzare e supportare giovani che trovano nelle arti visive contemporanee uno strumento per misurarsi con la realtà, dall’altro di promuovere il territorio ligure sotto il profilo storico, culturale, sociale ed ambientale tramite la formula del turismo lento.

Ai partecipanti viene chiesto di proporre quattro elaborati inediti, appositamente ideati per il concorso, suddivisi per ognuna delle quattro province della Liguria e cioè Imperia, Savona, Genova e La Spezia. Ogni artista può partecipare con uno ed un solo elaborato per provincia privilegiando la tecnica a lui più congeniale. Ogni elaborato dovrà contenere riferimenti alla provincia ligure in oggetto.

Gli elaborati saranno esposti in collettiva presso uno spazio messo a disposizione dal Comune di Loano e che sarà aperta tra il 19 e il 31 marzo 2025.

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da: Claudia Andreotta, storico dell’arte e curatrice di mostre; Staricco Valentina, vicepresidente di “Due Zaini e Un Camallo” e ideatrice del

format “B’ART – Battaglia d’Arte”; Luca Lettieri, sindaco di Loano; Chiara Revetria, illustratrice; Andrea Calcagno, graphic designer di Castigamatti Creative & Web Farm.

La giuria selezionerà il vincitore, i cui elaborati saranno pubblicati sulla rivista “Due Zaini e Un Camallo”. Ma tutte le opere verranno inserite in un catalogo cartaceo. Il vincitore del concorso sarà invitato a partecipare alla terza edizione live del format “B’ART – Battaglia D’Arte” organizzata nel periodo estivo da“Due Zaini e Un Camallo” in qualità di concorrente.

Il termine ultimo per lo svolgimento del bando di concorso è entro e non oltre il giorno venerdì

28/02/2025.