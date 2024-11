Valbormida, tenta di evadere da una struttura di accoglienza: 46enne arrestato dai carabinieri

Valbormida. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno proceduto all’arresto di un uomo di 46 anni sottoposto alla misura dell’affidamento in prova terapeutico in una struttura della Val Bormida in relazione a diversi reati, tra cui oltraggio a pubblico ufficiale e, soprattutto, diversi furti aggravati. L’arresto è avvenuto a seguito di un decreto di provvisoria sospensione della misura alternativa, emesso dal magistrato di sorveglianza di Genova.

A determinare il provvedimento è stato il tentativo di evasione perpetrato dall’individuo, a seguito di un dissidio all’interno della struttura di accoglienza, nel corso del quale l’uomo ha altresì minacciato i responsabili della comunità.

I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno bloccato il quarantaseienne e informato l’autorità giudiziaria, richiedendo ed ottenendo l’aggravamento della misura già in essere.

L’arrestato, dopo le procedure del caso presso la Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte, è stato trasferito alla Casa circondariale di Genova Marassi, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.