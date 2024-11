Valbormida, assegnate le borse di studio del Bim a sedici neo diplomati: ecco i premiati

Valbormida. Assegnate le sedici borse di studio messe a disposizione dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Bormida Savona (Bim) che, per la prima volta, ha deciso di sostenere la cultura del merito scolastico investendo otto mila euro nel bando dedicato ai neo diplomati.

Dai Comuni della Valbormida, Val d’Erro e quello di Quiliano sono arrivate 29 domande, alcune però non rispondenti ai requisiti, ovvero avere conseguito un voto pari o superiore a 90/100 agli esami di maturità; essere residenti in uno dei Comuni del Consorzio, avere un reddito ISEE non superiore a euro 35 mila euro, ad eccezione degli studenti con una votazione di 100 o 100 e Lode alla maturità, per i quali non era previsto il limite reddituale.

La graduatoria è stata formulata e a ricevere il bonus di 500 euro saranno i seguenti ragazzi (in ordine alfabetico): Matteo Angoletta, Gioele Barberis, Angela Calcagno, Alice Campus, Giulia Chiarlone, Nicolò De Righi, Serena Feri, Edoardo Franco, Daniele Freccero, Andrea Grillo, Sara Maistrello, Martina Pennino, Noah Manon Peparini, Elena Pillai, Alice Vigliola e Jessica Vignolo.

