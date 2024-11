Vado Ligure, una vacanza gratuita per giovani disabili grazie al Lions Club “Vada Sabatia”

Vado Ligure. Domenica 17 novembre si è svolto a Porto Vado, nei locali della Baia dei Pirati in via Aurelia 91, un grande torneo di burraco di beneficenza. L’iniziativa, a scopo benefico, è stata organizzata dal Lions Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia”, l’Asd Maniman e lo Zonta Club di Savona, in collaborazione con il centro regionale Libertas – Burraco.

L’intero ricavato della manifestazione, 750 euro, è stato devoluto al Campo Lions Giovani Disabili “La prateria” di Domodossola, per poter offrire una vacanza gratuita a giovani ragazze e ragazzi con disabilità. La manifestazione ha visto sfidarsi 24 coppie provenienti da tutta la provincia di Savona: a prevalere è stata la coppia composta da Teresa e Ugo di Alassio, che hanno preceduto le coppie savonesi composte da Patrizia e Antonietta (seconde), e da Gemma ed Elsa (terze).

La kermesse è stata curata dal responsabile regionale Libertas Burraco, Lorenza Beltrame, arbitro ufficiale Burraco Libertas insieme al suo staff, con l’appoggio del presidente regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno.

Il presidente del Lions Club Vada Sabatia, Andrea Nari, commenta: “È stata una bellissima giornata di sport, di generosità e di amicizia: il risultato è stato incredibile! Voglio sottolineare l’impegno di l’ASD Maniman, lo Zonta Club Savona ed il centro regionale LIBERTAS – Burraco che hanno collaborato generosamente con i nostri soci all’ottima riuscita del service. Voglio infine ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito ad arricchire la premiazione: MI – Art ceramiche di Albissola Marina, Annasolari gioielli di Savona e Dolci Manie pasticceria di Cosseria”.