Vado Ligure/Savona. Traffico bloccato all’imbocco della sopraelevata di Vado Ligure (venendo dalla Valle in direzione Savona) a causa di un camion che ha perso parecchio olio dal motore.

Ancora da capire il motivo per cui l’autocarro ha perso olio, che ha causato anche la caduta di uno scooter. La signora che guidava il mezzo, fortunatamente, non ha riportato grosse ferite ma è comunque stata soccorsa dai militi della croce rossa di Savona e trasportata, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

I cantonieri stanno provvedendo alla rimozione dei materiali sulla strada e la polizia locale sta gestendo il traffico che risulta congestionato.