Vado, doppio appuntamento per la giornata contro la violenza sulle donne organizzato da Anpi

Vado Ligure. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, doppio appuntamento a Vado Ligure organizzato dall’Anpi.

“La violenza contro le donne, i femminicidi proseguono purtroppo senza sosta, sempre più spesso si hanno notizie di violenza di genere, episodi di bullismo tra i ragazzi”.

Lo fanno sapere dalla sezione Anpi di Vado Ligure che, in collaborazione con tante associazione del territorio, “vuole riportare ancora una volta l’attenzione di tutti su questa escalation di violenza, che ci lascia sgomenti, addolorati, arrabbiati ed impotenti”.

“Da qui la necessità – ha spiegato la presidente Piera Murru – di un incontro con gli attori principali, tra cui il Comune, le forze dell’ordine, gli istituti scolastici, la Croce Rossa e Telefono Donna, per approfondire queste tematiche e trovare il modo di aiutare concretamente chi è vittima di violenza, sia fisica che psicologica”.

Primo appuntamento venerdì 22 novembre, alle 20,30, alla Casa della Memoria.

Secondo appuntamento, lunedì 25 novembre, in piazza Cavour, per “ricordare con tutte le associazioni e con la cittadinanza le donne uccise, testimoniare la solidarietà verso le persone che attualmente sono vittima di violenza, con testimonianze dirette e con interventi degli enti preposti al contrasto della violenza medesima, per invertire questa orrenda deriva”.