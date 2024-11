Vado, all’istituto comprensivo esibizione degli “Young Athletes” di Special Olympics Italia

Vado Ligure. Fa tappa all’istituto comprensivo di Vado Ligure “Young Athletes”, programma di gioco-sport unificato per bambini con e senza disabilità intellettiva dai 2 ai 7 anni d’età, per introdurli al mondo dell’attività motoria prima di poter entrare in Special Olympics all’età di 8 anni, età in cui si possono fare le prime competizioni ufficiali. L’iniziativa si terrà domani, venerdì 8 novembre, presso il “pallone” della Pallavolo Sabazia dalle 9.30 alle 11 circa.

Sin dal suo inizio nel 1968, Special Olympics si è affermata come una importante organizzazione globale che offre allenamento sportivo e opportunità di competizione per bambini e adulti a con disabilità intellettiva. Dal 2005, introducendo il programma “Young Athletes”, Special Olympics può accogliere anche questi piccoli futuri atleti e le loro famiglie. Attualmente nel mondo ci sono più di 163.000 bambini che aderiscono al programma “Young Athletes” in 110 paesi che stanno preparando il loro percorso sportivo e inclusivo in Special Olympics.

“Young Athletes” è un programma versatile che può funzionare in varie situazioni d’apprendimento, adatto alle scuole (scuole dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria) oppure in gruppi di gioco per bambini piccoli nelle società sportive o nei centri ricreativi, oppure in famiglia dove genitori, fratelli, sorelle o amici possono giocare insieme a casa. L’obiettivo principale del programma “Young Athletes” è quello di integrare i bambini e le loro famiglie nel sistema di supporto di Special Olympics e far conoscere ai familiari l’organizzazione che si dedica all’emancipazione e all’integrazione di bambini e adulti con disabilità intellettiva.

“Con questo evento ci siamo posti l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del nostro pubblico sulle abilità dei bambini con disabilità intellettiva, con la partecipazione integrata di coetanei. Attraverso esibizioni come questa che vedremo tra poco, creiamo un’occasione fantastica per far conoscere Special Olympics ai familiari di tutti i bambini impegnati quest’oggi. Noi crediamo che il programma ‘Young Athletes’ offra ai bambini con disabilità intellettiva ed ai loro coetanei, opportunità per una significativa interazione che porti a future relazioni di rispetto reciproco, amicizia e inclusione”.

Il mondo di Special Olympics però non riguarda solo i bambini dai 2 agli 8 anni e non riguarda solo le scuole. E’ possibile approfondire la conoscenza di questo movimento visitando il sito ufficiale: https://www.specialolympics.it/. Così come le scuole, anche le associazioni sportive possono scegliere di accreditarsi e condividere l’obiettivo di Special Olympics che, attraverso lo sport unificato, sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità.

Per quanto riguarda il territorio savonese, per chi fosse interessato a entrare in questo mondo anche al di fuori della scuola, vi consigliamo di dare un’occhiata anche al sito dell’ASD Eunike o alla loro pagina Facebook. Infine i docenti che volessero approfondire la conoscenza del progetto possono visitare questa pagina.

Il 18 novembre proprio alla scuola secondaria di primo grado Peterlin di Vado Ligure si terrà un corso di 4 ore dedicato ai docenti, a seguito del quale si potrà accreditare gratuitamente la propria scuola come già tante scuole in tutta Italia hanno già fatto.