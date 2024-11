Vado a -9 dalla vetta della Serie D. Luca Tarabotto: “Vittoria sarebbe stato un segnale forte, peccato non averla chiusa”

Brutta situazione di classifica per il Vado (19 punti). Da una parte, ci sono i problemi di un avvio stentato tra punti persi e prestazioni negative. Dall’altra un Bra che a sorpresa ha vinto 9 partite su 11 (28 punti). In caso di vittoria nel recupero di mercoledì contro la Cairese (Brin ore 14,30), i piemontesi si porterebbero a +12.

Due di questi punti di distacco maturati sono stati particolarmente mal digeriti dal presidente Franco Tarabotto. Dopo l’1 a 1 di ieri contro il Città di Varese il numero uno rossoblù ha tuonato contro il direttore di gara.

Il direttore sportivo Luca Tarabotto, invece, concentra la sua analisi sul lato sportivo. Si dice soddisfatto in primis della settimana di allenamenti che ha portato alla partita ed elogia la prestazione della squadra di mister Marcello Cottafava contro un’altra big del torneo.

Il rammarico è per non aver chiuso la partita una volta passati in vantaggio. Raddoppiando, difficilmente gli avversari sarebbero riusciti ad acciuffare il pareggio nel finale. Tarabotto concentra la sua analisi anche sui risvolti psicologici che avrebbe avuto la vittoria. Oltre ad aver scongiurato il rischio di un -12, sarebbe stata una bella iniezione di carburante per la rimonta in seno a una squadra profondamente rinnovata ancora alla ricerca della quadra tattica e della continuità in partita.