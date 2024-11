Una piattaforma per l’elisoccorso al Salice: il Comune di Varazze torna a valutare il progetto

Varazze. Realizzare una piattaforma per l’elisoccorso. Il Comune di Varazze torna di questa ipotesi e la individua nella zona del Salice per fornire un servizio alla cittadinanza in caso di necessità.

Così “per approfondire questa opportunità martedì con i tecnici, i componenti dell’equipaggio del Reparto Volo dei vigili del fuoco della Liguria e i responsabili della Commissione Tecnica Elisoccorso 118, abbiamo valutato l’ipotesi di creare il punto di atterraggio al Salice, cosi come già ipotizzato nel progetto di riqualificazione dell’area” ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici, che ha aggiunto: “Fondamentale il supporto e la collaborazione con il comando dei vigili del fuoco di Savona, con la presenza del funzionario Riccardo Sette, in rappresentanza del comandante Giuseppe Di Maria e con il distaccamento di Varazze”.

“Grazie – ha proseguito – al capo distaccamento Gian Marco Scasso e ai ragazzi in servizio non solo per la partecipazione ma anche per la disponibilità. Infatti, con i Vigili del Fuoco, con cui la Amministrazione in questi anni ha sempre avuto grande collaborazione, si sta lavorando per creare azioni concrete di pianificazione per il soccorso della cittadinanza”.

“Proprio per questo il punto di atterraggio di Varazze si inserirebbe in una rete più ampia di punti di appoggio e sarebbe uno snodo strategico vista la vicinanza con la rete autostradale. Questo – ha sottolineato Pierfederici – sarebbe utile non solo per il nostro Comune ma per una fascia di territorio ben più vasta risultando fondamentale per gestire le emergenze ed il soccorso alla cittadinanza”.