Una livrea verde per i nuovi treni regionali: due convogli entrati già in servizio

Liguria. Una livrea verde accesa e linee “morbide” per richiamare il concetto della sostenibilità e dell’accessibilità. In Liguria debuttano i nuovi treni regionali di Trenitalia, immaginati e progettati sulla base del target che li utilizza più di frequente: pendolari, studenti, lavoratori e turisti.

I primi due treni mono piano in doppia composizione sono entrati in servizio venerdì 15 novembre sulla linea Genova-Milano, per poi percorrere i binari delle riviere di levante e ponente ligure. Una scelta non casuale, quella della nuova livrea, per renderli immediatamente riconoscibili come convogli dedicati alle tratte urbane e interurbane.

La novità – ribattezzata, molto semplicemente, “Regionale” – rientra nel piano che Trenitalia ha previsto per la Liguria con la sottoscrizione del contratto di servizio (avvenuta nel 2018) in scadenza nel 2023, che ha portato sino a oggi all’ingresso di 48 nuovi treni sulle tratte regionali.

Gruppo Fs ha promesso che entro il 2027 il numero di nuovi convogli supererà quota 700 in tutta Italia, fra treni elettrici a doppio piano, mono piano e ibridi. Un investimento significativo che, dal 2018 al 2027, ammonta a oltre 7 miliardi di euro per il rinnovo della flotta, ai quali si aggiungono altri 3 miliardi destinati all’implementazione di tecnologie e alla manutenzione avanzata.