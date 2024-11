Ue.Coop Liguria, anche nel savonese i laboratori di promozione e consolidamento della cooperazione

Liguria. Diffondere la conoscenza dell’impresa cooperativa presso i giovani, valorizzandone il modello e facendolo conoscere meglio anche grazie al know-how di esperti in cooperazione e diritto societario insieme alle testimonianze dirette di cooperatori impegnati nel territorio. Questi gli obiettivi principali dei “Laboratori di promozione e consolidamento della cooperazione in Liguria” – il progetto dell’Unione Europea delle Cooperative (Ue.Coop) a valere sulla L.R. 7 dicembre 2010 n. 2019, per l’annualità 2024 – che avranno luogo ad Albenga (SV) e a Sestri Levante (GE) rispettivamente il 2 e 3 dicembre 2024.

Per farlo, è stato realizzato un format ad hoc grazie al quale ci si focalizzerà sullo strumento cooperativo, presentandolo in due distinte occasioni a ragazzi di istituti superiori e ai loro insegnanti come un modello per fare impresa. Il format coinvolgerà anche cooperative in via di costituzione e gli amministratori di quelle già attive associate alla Ue.Coop, ma desiderose di conoscere meglio aspetti gestionali, organizzativi e societari che finora non hanno avuto modo di approfondire.

Il contesto metterà insieme diverse esperienze per creare un confronto tra coloro che il modello cooperativo già lo praticano e coloro che non lo conoscono o ne potrebbero aver sentito parlare in modo distorto. L’attività non si esaurirà durante gli incontri previsti, ma potrà generare tra gli uni e gli altri un interesse verso la cooperazione, sia con effetti di breve periodo (contaminazione di idee) che di più lungo respiro (predisposizione alla crescita professionale, all’occupazione e all’autoimprenditorialità). Chi vorrà avvicinarsi al modello imprenditoriale cooperativo troverà nella Ue.Coop Liguria il supporto e l’aiuto concreto necessario per un percorso impegnativo ma straordinario, all’insegna dei valori di condivisione e dei principi di solidarietà condivisi in tutto il mondo.