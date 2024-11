Truffe nelle vendite online e finto SMS di Poste Italiane: i carabinieri di Altare denunciano due persone

Altare. Nella giornata di ieri i militari della stazione Carabinieri di Altare, a conclusione degli accertamenti avviati dopo una denuncia-querela, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria una donna indagata di una delle truffe più classiche tra quelle consumate attraverso social network e piattaforme di compravendita online.

La vittima, una quarantaquattrenne di Altare, aveva messo in vendita una pentola a pressione su un noto sito internet di annunci. Dopo essere stata contatta da un’entusiasta acquirente, che non aveva mostrato alcuna reazione alla richiesta di 149,90 euro, sarebbero però cominciati i problemi. La controparte, infatti, avrebbe simulato una transazione fallita e, con abili giochi di parole, ha indotto la venditrice a effettuare lei un pagamento della cifra richiesta per “sbloccare la procedura”, richiesta di norma priva di alcun senso, ma che i truffatori riescono a far apparire plausibile sebbene per un breve lasso di tempo, aiutati dalla voglia di concludere l’affare e superare difficoltà che, come spesso accade, si tende a imputare ai mezzi tecnologici.

Dopo aver compreso l’accaduto, alla donna non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri per chiedere l’intercettazione del colpevole. Una breve indagine sui dati bancari e sulle altre informazioni raccolte ha portato gli investigatori a risalire alla presunta responsabile, una donna di quarantasei di anni romena residente a Pescara, già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti simili.

In casi come questi è difficile per le vittime riottenere il maltolto, infatti, spesso al momento del processo le persone indagate si rivelano incapienti. Un altro elemento da tenere in considerazione, inoltre, è che la riforma Cartabia prevede la necessaria partecipazione alle udienze della parte offesa, pena archiviazione del procedimento, un meccanismo sul quale i truffatori contano molto per rimanere impuniti. È quindi necessario perseverare nel far valere i propri diritti e confidare nella giustizia in tutte le sue fasi, per non fare il gioco di chi spera proprio sull’arrendevolezza delle sue vittime.

Ulteriori approfondimenti sono in corso da parte dei Carabinieri per verificare l’esistenza di eventuali altre vittime.

Per un altro caso, dopo quasi un anno d’indagini i carabinieri di Altare hanno denunciato il responsabile di un altro tipo di truffa. Qui una cittadina residente di Mallare era caduta vittima di una truffa telefonica il 7 dicembre 2023. La donna aveva ricevuto un SMS che rimandava a un sito internet identico a quello di Poste Italiane e segnalava il blocco imminente del suo conto corrente. Subito dopo un uomo, spacciandosi per dipendente dell’azienda, aveva contattato al telefono la vittima, convincendola ad effettuare un bonifico di 992 euro su una carta ricaricabile, con la promessa che l’operazione avrebbe procrastinato il presunto blocco del conto. Dopo aver effettuato il versamento, la donna era stata ricontattata da un secondo soggetto, che le aveva richiesto un ulteriore pagamento, questa volta attraverso un QR code, per il definitivo sblocco del conto. Non disponendo di ulteriori fondi, la signora non aveva potuto eseguire la richiesta e, a quel punto, aveva cominciato a sospettare di essere vittima di una frode. Una volta apparso chiaro che non c’era stato alcun rischio di blocco del conto, aveva sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Altare.

Dopo approfonditi accertamenti durati quasi un anno, i Carabinieri sono riusciti a individuare e indagare un uomo residente a Torre del Greco (NA), peraltro già noto alle Forze dell’ordine per reati analoghi.

Le indagini, condotte in sinergia con la locale Autorità Giudiziaria, hanno portato all’identità del truffatore e alla sua incriminazione nonostante gli innumerevoli stratagemmi posti in essere dallo stesso per sfuggire all’identificazione.

Questo tipo di frode, comunemente definita phishing, rappresenta una delle truffe informatiche più diffuse in Italia e nel mondo. I malfattori cercano di ingannare le vittime attraverso messaggi apparentemente legittimi, spingendole a rivelare informazioni sensibili e/o a effettuare pagamenti su conti fraudolenti. Il phishing può colpire chiunque, rendendo fondamentale mantenere alta l’attenzione e verificare sempre la reale identità di chi contatta per presunti urgenti problemi bancari o postali, accertando quale sia il reale mittente e destinatario dei versamenti. In questi casi non bisogna avere fretta, perché i truffatori cercano sempre di sottolineare l’urgenza, e contattare la vera banca o ufficio postale tramite un altro canale diretto per verificare la situazione.

Negli ultimi anni l’Arma ha intensificato gli sforzi per contrastare questo fenomeno criminale, ma è essenziale che i cittadini restino vigili e non effettuino pagamenti o forniscano dati personali senza prima accertarne la provenienza della richiesta e la destinazione del pagamento o informazione, tenendo sempre bene a mente che nessun incaricato di alcun istituto di credito o ufficio postale chiederà per telefono dati sensibili o, tantomeno, lo spostamento di fondi.