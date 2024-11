Tributi Savona, Orsi: “Il 50% degli avvisi di accertamenti errati”. Auxilia: “Annullati solo il 12%”

Savona. Scontro in consiglio comunale oggi pomeriggio sugli avvisi di accertamento inviati nelle settimane scorse ai savonesi.

A sollevare il caso è stato, con un’interpellanza depositata la scorsa settimana, il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero). “E’ del tutto inaccettabile che qualunque soggetto che operi in nome e per conto dell’Amministrazione abusi della sua posizione e ponga in essere comportamenti che possono qualificarsi vessatori nei confronti dei cittadini. Il 50% degli avvisi arrivati è errato, spesso vengono ritirati il giorno stesso della presentazione”.

L’assessore Auxilia ha riportato i numeri dell’attività del concessionario: “Dal 4 al 26 novembre Andreani Tributi al front offfice ha ricevuto 263 persone, 600 telefonate e evaso istanze o mail di chiarimenti per 535 richieste per un totale di oltre 1200 richieste in 17 giorni lavorativi. Non ci risultano posti in essere comportamenti inappropriati eccetto qualche errore fisiologico. Nel 2024 sono stati emessi 12433 accertamenti inerenti l’Imu per un totale di 800mila euro (relativa a 2023 e precedeneti anni), dei quali 736mila euro incassati e annullati 15% degli atti (il contrario dell’80% di cui parlava Orsi). 15044 avvisi per la Tari di cui annullati 963, il 6,4%. Le percentuali di errore sono fisiologiche, Andreani deve essere sempre più precisa e sempre più attenta a non creare disagi ai contribuenti”.

“Prendo atto con rammarico – ha proseguito Auxilia -, che Orsi e Giaccardi abbiano usato toni forti e offensivi. Il concessionario è stato interpellato e ha dato risposta formale, non è stato messo in essere nessun comportamento vessatorio e inadempiente“.

“Sono stati recuperati un milione e 600mila euro – spiega Auxilia -, l’attività di accertamento è resa necessaria dall’elevato tasso di evasione. Potrebbe essere dovuto a difficoltà economiche, ma non riguarda l’Imu perchè non si paga sulla prima casa”.

Orsi ha controreplicato: “L’assessore continua a dare patenti sulla professionalità, ennesima volta che si permette di dire come facciamo il mestiere di avvocato. E aggiungo che 1200 richieste sono un’enormità, invito tutti i cittadini a mandare una mail al Comune per portare la propria testimonianza“.