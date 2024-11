Traffico in tilt nel ponte di Ognisanti, Casella: “Stop ai cantieri autostradali nei periodi festivi”

Liguria. “È necessario rimuovere i restringimenti di carreggiata in autostrada nei periodi di forte afflusso turistico. Molte attività turistiche rimangono aperte in autunno, inverno e primavera, fornendo un servizio essenziale ai turisti che scelgono la Liguria anche fuori dall’estate. I tempi di percorrenza dell’ultimo week-end rischiano di vanificare gli sforzi degli operatori turistici e commerciali”. Jan Casella, consigliere comunale di Alassio e consigliere regionale eletto, lancia un appello al neo-presidente di Regione Marco Bucci.

“Adesso che la campagna elettorale è finita, il nostro territorio ha bisogno di risposte concrete. Il ponente ligure è vittima dell’isolamento causato dai cantieri sulle autostrade. I residenti convivono con questi disagi tutto l’anno, con pesanti sacrifici personali. Questa situazione si aggrava nei week-end e nei ponti festivi, con l’arrivo dei turisti. Chiediamo al presidente Bucci di attivarsi con le società autostradali per chiedere l’interruzione dei lavori nei momenti di maggiore traffico”, dichiara Casella.

E incalza: “Quanto successo nel ponte di Ognissanti è inammissibile. Molti villeggianti hanno impiegato tempi spropositati per arrivare in Riviera da Piemonte e Lombardia e per il ritorno. Gli interventi di manutenzione sulle autostrade liguri sono necessari: nessuno sostiene il contrario. Nell’organizzazione delle società autostradali ci deve essere spazio anche per le esigenze dei territori. In caso contrario, le conseguenze rischiano di essere dannose anche per gli stessi concessionari autostradali, perché questi disservizi rischiano di scoraggiare i visitatori per il futuro”.