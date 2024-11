Traffico in tilt a Ognissanti, Melgrati: “Sospendere i cantieri in autostrada durante fine settimana e ponti festivi. Bucci prenda provvedimenti”

Alassio. All’indomani dei gravi disagi vissuti dai viaggiatori durante il ponte di Ognissanti appena trascorso, il sindaco di Alassio Marco Melgrati interviene sul tema dei gravi disagi al traffico che hanno interessato sia la rete autostradale che la viabilità ordinaria.

“Ritengo inammissibile che la rete autostradale che collega le principali città al nostro territorio continui a provocare queste gravissime criticità, che ormai perdurano da tempo immemore. Come amministrazione comunale che da sempre è impegnata al massimo per destagionalizzare il turismo e per fornire un servizio di alto livello agli ospiti che scelgono la nostra città, chiediamo con forza che vengano intraprese tutte le misure necessarie per risolvere al più presto questa situazione. Tra le azioni urgenti che riteniamo indispensabili, è fondamentale la sospensione dei cantieri durante i periodi di forte traffico, quali i fine settimana e i ponti festivi”.

“Esprimo il mio più sincero auspicio che il neopresidente di Regione Liguria, Marco Bucci, possa prendere al più presto i provvedimenti necessari per risolvere questo problema, che provoca un danno inestimabile per l’intero settore turistico della nostra regione. I numerosi ospiti che hanno desiderato raggiungere il Ponente ligure durante questo ponte dal clima quasi estivo si sono eroicamente sottoposti a code interminabili sia all’andata sia al ritorno. Come io stesso ho potuto sperimentare nei miei spostamenti dei giorni scorsi, questi ingorghi, oltre a congestionare la rete autostradale, hanno avuto pesanti ripercussioni anche sulla statale Aurelia, aggravando ulteriormente i disagi”.

“Il forte timore è che anche gli ospiti più affezionati possano perdere interesse nel frequentare il nostro meraviglioso territorio, a causa di queste difficoltà così penalizzanti. Non vogliamo che ciò accada e chiediamo con determinazione collegamenti stradali all’altezza della Liguria e dei suoi visitatori”.