Tpl Linea sotto attacco su Facebook: in poche ore due pagine fake e una finta promozione

Savona. Tpl Linea sotto attacco su Facebook. In poche ore sono nate due pagine fake (“Trasporto pubblico di Savona” e “Trasporto pubblico a Savona città”) che pubblicizzano una finta promozione.

Si legge sulla pagina: “Tpl Linea celebra il suo anniversario e, in questa occasione di festa, lancia una nuova carta unica con i migliori vantaggi. Ottieni la carta celebrativa al prezzo di prevendita e usufruisci di viaggi illimitati a Savona e dintorni per 6 mesi a soli 2,35 euro. Affrettati sono disponibili solo 500 carte al prezzo di 2,35″.

Oltre alle immagini di un autobus di Tpl Linea e della carta oggetto del post, in fondo viene aggiunto un link “per saperne di più”.

La url che compare nel post rimanda a una finta landing page di Tpl Linea, all’interno della quale viene innanzitutto proposto un breve questionario di tre domande (“Avete sentito parlare di Tpl Linea”, “Avete utilizzato i nostri servizi di trasporto a Savona?” e “Vivete a Savona?”). Successivamente – dopo che il sistema ha “controllato le risposte”, “verificato l’indirizzo IP” e deciso che siamo persone reali – viene proposto un giochino in cui l’utente è chiamato a cliccare su alcuni pacchi regalo e ha a disposizione 3 tentativi per trovare la carta celebrativa.

Inutile ovviamente dire che si tratta di una truffa, e che nulla di tutto ciò è realmente legato a Tpl Linea.

L’azienda di trasporto savonese si dissocia da tale comunicazione e presenterà formale denuncia agli organi competenti rispetto a informazioni false e fuorvianti: “Quanto diffuso, con tanto di link, è assolutamente non veritiero e invitiamo l’utenza a diffidare dal presente post su Facebook – scrive in una nota l’azienda -. Ricordiamo ai viaggiatori di attenersi solo ed esclusivamente ai canali ufficiali di TPL Linea per avvisi di servizio, info e/o altre comunicazioni ufficiali riguardanti il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese: www.tpllinea.it; Facebook.com/TpllineaSavona; Instagram.com/tpllinea”.