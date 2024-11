Tpl Linea, le Rsu incontrano il prefetto: confronto su sicurezza del personale e finanziamenti

Savona. Le Rsu di Tpl Linea hanno incontrato il prefetto e il questore. Sul tavolo oltre al tema dei finanziamenti, anche la questione sicurezza dopo l’aggressione con lo spray urticante a un controllore lo scorso fine settimana.

L’azienda ha chiesto ai conducenti di controllare i biglietti, ma i sindacati non ci stanno: “Non riusciamo ad avere un punto di incontro. E’ previsto dal contratto nazionale ma chiediamo la sicurezza del posto guida per quanto riguarda l’operatore d’esercizio e la sicurezza del personale di verifica visto gli ultimi episodi accaduti. Non siamo contrari ma sulla litoranea è difficile da fare”, spiega Massimo Nari della Cgil.

Tra i problemi di cui si è parlato anche le risorse per affrontare investimenti: “Il governo ha tagliato i fondi al trasporto pubblico locale, con la nuova giunta ragioneremo sull’aumento del rimborso chilometrico. Speriamo che vada avanti il passaggio della gestione dei parcheggi a Savona da Ata a Tpl, perchè da lì arrivano risorse. E spieriamo arrivino anche dal recupero dell’evasione”.

I sindacati chiedono anche che il lavaggio non venga esternalizzato: “E’ un’attività che possono svolgere gli autisti non più idonei”.

Prefetto e sindacati si aggiorneranno in un prossimo incontro che si terrà entro il 15 dicembre.