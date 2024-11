TPL Linea, l’assessore Scajola: “Sull’aumento del rimborso chilometrico ci sono le possibilità di accontentare Savona”

Savona. “Sull’aumento del rimborso chilometrico richiesto dall’azienda di trasporto ci sono le possibilità di accontentare Savona”. Parole che arrivano dall’assessore regionale Marco Scajola, che nella giunta Bucci avrà anche la delicata delega ai trasporti.

A margine dell’incontro sulla rigenerazione urbana che si è svolto oggi nella sala Sibilla del Priamar, l’assessore si è soffermato sul tema del Tpl in Liguria e nel savonese, consapevole della necessità di investimenti: “Proprio oggi ho tenuto una prima riunione operativa in Regione, è giusta una valutazione attenta ed esaustiva sulle singole realtà locali che operano sul territorio”.

“Crede che le richieste avanzate da TPL Linea per la provincia savonese possano essere soddisfatte” ha aggiunto. “Inoltre, sono previste risorse nazionali importanti che dovranno essere ripartite nella maniera più opportuna tra le aziende di un settore strategico e che svolgono un servizio fondamentale per le nostre comunità”.

Infine, in merito alla delega specifica sui trasporti, l’assessore regionale ha evidenziato: “E’ chiaro che un aspetto fondamentale per l’intero comparto sarà quello delle infrastrutture e delle opere viarie e stradali necessarie e ancora in itinere, in quanto solo così potremo avere un assetto ottimale sul fronte degli spostamenti e della mobilità complessiva nella nostra regione” ha concluso Scajola.

Proprio l’aumento del rimborso chilometrico in relazione al servizio svolto dall’azienda di trasporto savonese era stato uno dei punti chiave nel tavolo della precedente amministrazione regionale.