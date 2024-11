Tornano i mercatini di Natale a Tovo e la Fiera di S. Barbara a Cengio, ma non mancheranno anche concerti e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Tornano i mercatini di Natale a Tovo San Giacomo, mentre Cengio sarà invasa dalle bancarelle per la Fiera di Santa Barbara. Non mancheranno inoltre gli spettacoli teatrali tra Teatro Sacco a Savona e Teatro Ambra ad Albenga e per gli amanti delle auto e moto d’epoca da non perdere, sempre nella città delle Torri, la mostra scambio. Saranno infine numerosi gli appuntamenti musicali con concerti e le mostre d’arte. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

TORNANO I MERCATINI DI NATALE A TOVO SAN GIACOMO

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 19, a Tovo San Giacomo torna l’appuntamento con i Mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco di Tovo San Giacomo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Polisportiva del Finale. Oltre alle bancarelle, dalle 15 alle 18, si potranno gustare i fugassin, ma anche salsicce e vini tipici, ma non mancherà nemmeno la castganata.

L’appuntamento con i Mercatini è nella palestra comunale di via G.B. Accame 27.

DANIELA POGGI E MARIELLA NAVA CHIUDONO L’AMBRA ROSA

Secondo e ultimo appuntamento della seconda edizione della rassegna teatrale al femminile denominata “Ambra Rosa 2024”, organizzato dalla Teatro Ingaunia in collaborazione con il Comune di Albenga. Sabato 30 novembre andrà in scena “Figlio non sei più giglio” con Daniela Poggi e Mariella Nava, alle ore 21,00, al Teatro Ambra di Albenga per la rassegna autunnale al femminile diretta e ideata da Mario Mesiano.

Uno spettacolo creato da tre donne: Daniela Poggi, Mariella Nava e Stefania Porrino, un’attrice, una musicista e una scrittrice.

Tre donne che non si rassegano al fatto che diventi “normale” sentir parlare di femminicidi.

Tre donne che si interrogano su quanto si possa fare per prevenire, per educare, per rigenerare i rapporti tra i due sessi.

TORNA LA FIERA DI SANTA BARBARA A CENGIO

Domenica 1° dicembre a Cengio torna l’appuntamento con la Tradizionale Fiera di Santa Barbara. Dalle 7 alle 19, in via Valbormida (nella Zona Stazione Fs) ci saranno bancarelle con merci varie, artigianato, agroalimentare e banchi con degustazione di prodotti. Durante la fiera, potrete passeggiare tra le numerose bancarelle che offriranno una vasta selezione di merci varie e artigianato proveniente da tutto il territorio. Troverete oggetti unici e particolari, perfetti per i vostri regali di Natale o semplicemente per coccolarvi con qualcosa di speciale

Inoltre, non potrete resistere alla tentazione di gustare i deliziosi prodotti agroalimentari locali. Produttori locali vi inviteranno a degustare i sapori autentici del territorio.

L’evento è promosso dal Consorzio La Piazza.

AD ALBENGA LA MOSTRA SCAMBIO LIGURE AUTO E MOTO D’EPOCA

Albenga diventa per due giorni “capitale” degli appassionati delle “Ruote d’Epoca” con la 46esima edizione della Mostra Scambio Ligure Auto e Moto d’Epoca. La mostra/scambio ogni anno riscuote un grande successo richiamando pubblico da tutta Italia e non solo. Sarà una importante occasione turistica per la Città delle Torri in un weekend già ricco di eventi e manifestazioni.

A organizzare l’evento il Club “Ruote d’Epoca – Riviera dei Fiori” di Villanova che è parte dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) che annovera oltre 17mila soci in tutta Italia ed è noto nel panorama internazionale del motorismo storico grazie alla sua spinta innovativa, la professionalità e la capacità organizzativa dei suoi iscritto.

La mostra scambio sarà in Piazza Corridoni sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Per informazioni è possibile contattare la sede del club motoristico telefonando ai numeri 0182.580508, 0182 580044 e-mail info@ruotedepoca.it o www.ruotedepocarivieradeifiori.it.

A FINALBORGO IL CONCERTO DELLA PIANISTA ELOISA CASCIO

Sabato 30 novembre, alle ore 16:30, presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, avremo un recital pianistico dal titolo “Europa delle arti: itinerario musicale tra Francia e Austria”. La solista che si esibirà è la giovane virtuosa Eloisa Cascio, proveniente da Caserta.

Sarà un recital di forte liricità, turbinoso, struggente. Un programma che abbraccia magnifiche pagine del Romanticismo, dell’Impressionismo e del Simbolismo. Un concerto che coinvolgerà l’ascoltatore per portarlo in un mondo di colori accesi, intensità ritmica, piacevolezza ed eleganza.

Potremo ascoltare la Suite Bergamasque di Claude Debussy; Giochi d’acqua e Sonatina di Maurice Ravel; Quattro improvvisi di Franz Schubert.

Ingresso libero a offerta. Si accettano prenotazioni via WhatsApp al 3534639960.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO IN SCENA “L’INGANNO”

All’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 30 novembre, alle 21, andrà in scena lo spettacolo “L’inganno”, l’incantevole pericolo di una bugia perfetta con la regia e l’interpretazione di Alberto Giusta.

Cosa spinge un falsario a mettere sul mercato opere d’arte false? Le ragioni sono diverse e, talvolta, davvero molto interessanti. Come nel caso di Han Van Meegeren, artista olandese nato a fine Ottocento, considerato uno dei miglior falsari del secolo scorso: fedele alla tradizione artistica seicentesca del suo Paese, agli inizi della sua carriera venne ostacolato dalla critica e, proprio da qui, nacque il suo desiderio di vendetta. Grazie al suo talento e alle sue conoscenze realizzò degli ottimi falsi attribuiti al famosissimo pittore Vermeer, la cui vita è ancora oggi in gran parte avvolta dal mistero. Van Meegeren scelse di non copiare opere esistenti, ma di dare vita a un nuovo Vermeer, un Vermeer “religioso“: si tratta de Il Cristo e l’Adultera che, nel 1937, venne accolto dalla critica mondiale come “capolavoro assoluto”. L’idea iniziale di VM era quella di svelare nel giro di poco che si trattava di un falso così da godere della sua vendetta e screditare l’autorità dei critici, ma l’enorme successo ottenuto e il conseguente arricchimento lo convinsero a continuare il suo “lavoro” di falsario. Andò tutto bene finché, a seguito della caduta del Terzo Reich e la scoperta nella collezione di Goering di Vermeer falsi, venne smascherato e portato a processo, un’occasione che gli garantì la fama in tutto il mondo. In un crescendo di tensione come in un vero e proprio “giallo”, il protagonista racconterà i motivi profondi che l’hanno portato ad un’azione estrema e folle rivelando un animo complesso e fragile; sarà vittima e carnefice allo stesso tempo e lo spettatore non potrà che comprenderlo e condannarlo.

AD ALBENGA LO SPETTACOLO BENEFICO “INSIEME PER BENEDETTA”

Domenica 1 dicembre, alle ore 18, il Teatro Ambra di Albenga ospiterà “Insieme per Benedetta e l’inclusione“, una serata all’insegna della musica, della magia e della comicità organizzata dalla nostra associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il sostegno dei “Fieui di caruggi”. L’evento, condotto da Mario Mesiano, avrà come protagonisti: il comico Enrique Balbontin e la cantante Nicole Magolie accompagnata dal mago e musicista Gabriele Gentile. Special Guest, Ilaria Ghinka Bonanni che reciterà un monologo sull’autismo. Gli artisti contribuiranno a creare un’esperienza piacevole e divertente per promuovere l’inclusione e la solidarietà. Il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione “Viceversa ASD“, che promuove nella realtà locale un progetto di inclusione attraverso lo sport rivolto ai ragazzi diversamente abili, affinché ogni singolo individuo venga accolto indipendentemente dalla sua capacità o fragilità in una dimensione sportiva senza barriere.

L’ingresso è ad offerta libera, ma per garantire il vostro posto, a partire da lunedì 4 novembre, potrete prenotare i biglietti presso la biblioteca Quarta di Copertina di Albenga con un’offerta minima di 10 euro.

Dal 29 novembre al 1 dicembre, inoltre, presso il negozio Noberasco di Albenga in Via dei Mille, sara’ disponibile una confezione speciale dedicata a “Benedetta”, cui parte del ricavato sara’ devoluto per lo scopo della serata.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Asinolla presenta un altro fine settimana di iniziative e attività al parconatura di Pietra Ligure.

Si accende il periodo natalizio e delle festività e Asinolla prepara un altro weekend all’insegna di natura, animali e divertimento in famiglia e in compagnia.

Si inizia VENERDI’ 29 NOVEMBRE, alle ore 16.00, con un altro appuntamento dedicato al LABORATORIO CREATIVO SUI COLORI D’AUTUNNO.

SABATO 30 NOVEMBRE alle ore 10.00 VISITA GUIDATA DEL PARCO, mentre alle ore 10 e 30 spazio al LABORATORIO NATALIZIO, infine alle ore 14.00 l’iniziativa UN EQUINO IN FAMIGLIA.

DOMENICA 1 DICEMBRE alle ore 10.00 nuva tappa con la VISITA GUIDATA DEL PARCO, alle ore 10 e 30 prosegue il LABORATORIO CREATIVO SUI COLORI D’AUTUNNO. Nel pomeriggio torna il format esperienziale VITA IN MANEGGIO; dalle ore 15.00, invece, GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

