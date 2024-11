Torna OrientaRagazzi Savona: il Priamar diventa un mega contenitore di opportunità

Savona. Torna anche quest’anno nella sua veste rinnovata da nuove collaborazioni OrientaRagazzi: l’importante appuntamento provinciale dedicato alle nuove generazioni alle prese con la delicata scelta del percorso per il proprio futuro. La novità di questa edizione è la collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola e Fondazione De Mari in occasione della presentazione di “Città dell’Educazione Savona”.

Il convegno del 6 novembre (ore 10-12.30) sarà l’occasione per svelare alla cittadinanza e agli stakeholder le azioni principali che coinvolgeranno il sistema scolastico educativo del territorio, basate sull’idea che la scuola, insieme con le diverse agenzie educative – a partire dalla famiglia – sia la leva principale per la trasformazione di lungo periodo e la crescita del nostro Paese e dei suoi territori. Verranno inoltre presentati ed approfonditi dati e trend relativi ai percorsi formativi di studenti e studentesse della città.

L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare a dirigenti scolastici, docenti, educatori, operatori del terzo settore e agli studenti dei licei di scienze umane.

Per gli studenti ci saranno inoltre due importanti appuntamenti: confermata la giornata dedicata ai percorsi post diploma con la presentazione dell’Università di Genova e dei percorsi ITS Academy (giovedì 7 novembre ore 8-13). Nell’ultima giornata, venerdì 8 novembre l’incontro ‘Giovani e futuro’: una mattinata dedicata ai giovani per supportarli nelle loro scelte: grazie all’intervento di docenti, psicologi ed esperti di orientamento verranno forniti strumenti e spunti di riflessione utili per trasformare le sfide quotidiane in opportunità. In collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria verranno premiati anche i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa “Premio Storie di Alternanza e Competenze”.

Dal 5 al 9 novembre per i ragazzi delle classi terze degli istituti secondari di primo grado che si preparano a scegliere, sarà sempre possibile visitare lo spazio espositivo presso il Palazzo del Commissario con tutti gli istituti superiori e i percorsi formativi della provincia.

Torna inoltre a dicembre l’appuntamento dedicato al mondo del lavoro con un’importante novità!

OrientaRagazzi non finisce a novembre infatti alla Fortezza del Priamar tornano le iniziative dedicate al mondo del lavoro: Career Day (4-5 dicembre) in collaborazione con Orientamenti con l’opportunità quindi di incrociare domanda e offerta di lavoro e conoscere le imprese del territorio; il secondo incontro dello Speed date per le scuole organizzato con LegaCoop e Confcooperative (6 dicembre), un format giovane e pensato per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro e per conoscere il mondo delle imprese cooperative.

Dal 6 all’8 dicembre si terrà per la prima volta l’edizione della startup weekend Savona: il format che permette ai giovani di trasformare un’idea in una vera startup in sole 54 ore grazie al lavoro di gruppo, a mentor ed esperi del settore.

OrientaRagazzi chiuderà il 9 dicembre con un incontro per studenti dedicato alle professioni del mare.

Il progetto è del Comune di Savona, con il contributo di Fondazione De Mari, la partnership con Orientamenti (progetto di Regione Liguria) oltre ad altri enti del territorio: Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Savona, Alfa Liguria, Università di Genova, Unione degli Industriali di Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

L’assessore alle Politiche educative e alla Formazione, Elisa Di Padova, entra nel dettaglio e spiega cosa caratterizza l’edizione 2024: “OrientaRagazzi quest’anno si arricchisce di un importante momento di presentazione e approfondimento su Città dell’Educazione Savona, il progetto trainante per il prossimo quadriennio per il territorio savonese. L’amministrazione comunale ha lavorato molto nell’ultimo anno, in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola, Fondazione De Mari e Ufficio Scolastico Provinciale per delineare quelli che saranno i principali elementi relativi all’educazione, alla formazione, al benessere, alla crescita e al ruolo attivo che i giovani potranno avere nei prossimi anni. L’altra grande novità – prosegue Di Padova – saranno le iniziative di dicembre con la partnership di OrientaRagazzi e il Career day di Orientamenti, la prima edizione della startup week end, il secondo Speed date per conoscere in maniera smart le imprese cooperative e il primo appuntamento dedicato ai mestieri del mare”.

“OrientaRagazzi si inserisce pienamente tra i progetti che il nostro Settore Educazione, Istruzione e Formazione intende sostenere – aggiunge Anna Cossetta, direttrice della Fondazione De Mari – insieme a “Zerodiciannove” e agli altri progetti di promozione di attività integrative che portiamo avanti con il Comune di Savona concorre non solo a orientare i ragazzi, ma attraverso questa formula ampia e diversificata, cerca non solo di valorizzare le più diverse attitudini, ma anche di rafforzare e rendere disponibile il tessuto di relazioni solidali indispensabili a fornire senso al nostro apprendere e al nostro lavorare”.

“OrientaRagazzi è un’ottima occasione per la Fondazione Compagnia di San Paolo, insieme alla Fondazione per la Scuola e a importanti stakeholder istituzionali, per presentare Città dell’Educazione a Savona. Città dell’Educazione si propone di realizzare a Savona e a Genova in Liguria, così come a Torino e Vercelli in Piemonte, vere e proprie Città dell’educazione, con forti caratteristiche di inclusione, innovazione pedagogica e sostenibilità, che coinvolgano tutti gli attori del territorio, contribuendo ad un rinnovato dibattito culturale sull’importanza cruciale dell’educazione così da cambiare l’agenda politica per la crescita e il benessere del nostro Paese” afferma Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Il Salone dell’Orientamento di Savona – prosegue Nadia Dalmasso, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale – è un appuntamento importante ed utile per fornire agli studenti ed alle loro famiglie informazioni dettagliate sulle possibili scelte dei percorsi da intraprendere. Considerato il mutamento del contesto economico e sociale, la Scuola ha il compito e l’obiettivo di offrire tutte le opportunità di crescita personale e professionale, al fine di formare un cittadino consapevole e pronto a mettere in campo le proprie capacità in ogni ambito.

OrientaRagazzi è quindi un’occasione per far convergere la domanda e l’offerta di professionalità e competenze, consentendo di acquisire elementi utili per affrontare, in maniera serena, scelte che impatteranno sul futuro dei ragazzi, non solo dal punto di vista scolastico ma anche sul “progetto di vita”. OrientaRagazzi è un’ulteriore conferma di grande collaborazione e connessione fra le varie realtà che operano sul territorio”.

“L’Università di Genova partecipa con grande interesse alle tre giornate di OrientaRagazzi dedicate ai giovani e al futuro, organizzate dal Comune di Savona. Nell’ottica del “nuovo orientamento” transizione scuola-università – afferma Giulia Pellegri delegata del Rettore all’orientamento e al tutorato – i momenti di incontro e confronto sulle offerte formative delle 5 Scuole di Ateneo evidenziano la presenza dei campus universitari sul territorio ligure anche in sinergia con le aziende e le future opportunità lavorative dei giovani.

Expo scuole, incontri, relazioni, numeri del nostro territorio e aspettative dei ragazzi, la formazione per il corpo insegnanti e il mondo della scuola e degli educatori per un orientamento che duri 365 giorni. Tutto questo e altro a OrientaRagazzi 2024.

Per informazioni e iscrizioni orientaragazzi.savona@gmail.com

IL PROGRAMMA IN SINTESI

Spazio espositivo al Palazzo del Commissario

– 5, 6, 7 e 8 novembre tutte le mattine ingresso riservato per le classi (dalle 9.00 alle 12.00)

– 7 e 8 novembre dalle 15.00 alle 18.00 ingresso libero per i ragazzi con le famiglie

Convegni e seminari

– ‘Savona città dell’educazione’: 6 novembre ore 10.00-12.30, Sala Sibilla – per dirigenti scolastici, docenti, educatori, enti e istituzioni, studenti dei licei Scienze Umane

Link iscrizioni: www.eventbrite.com/e/biglietti-savona-citta-delleducazione-1061888259369

– ‘Scopri l’università e gli ITS’: 7 novembre ore 8-13.00, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi di formazione professionale

Iscrizioni (a cura del docente): www.eventbrite.com/e/biglietti-orientaragazzi-scopri-luniversita-e-lits-academy-1061882592419

– ‘Giovani e futuro – senza paura di sbagliare tra sfide e opportunità’: 8 novembre ore 09.00-12.30, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi di formazione professionale

Iscrizioni (a cura del docente): www.eventbrite.com/e/biglietti-orientaragazzi-giovani-e-futuro-senza-paura-di-sbagliare-1061886353669

Agli eventi del giorno 6,7 e 8, per gli studenti partecipanti, verrà rilasciato attestato valido per riconoscimento di ore PCTO.