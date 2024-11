Torna il Ballo delle Debuttanti per la sua settima edizione: madrina dell’evento Antonella Elia

Savona. Nella Sala della Sibilla del Priamar, sabato 30 novembre alle ore 20 torna il Ballo delle Debuttanti, per la sua settima edizione. Dopo un lungo stop di sei anni, dovuto alla pandemia da Covid-19 e a successivi problemi organizzativi, grande ritorno con la partecipazione di Antonella Elia, volto noto della tv e madrina dell’evento per questo 2024.

Diciotto ragazze tra i 17 e i 23 anni, viste in candidi e preziosi abiti, faranno il loro ingresso nella sala, seguite dalla marcia degli altrettanti cadetti. Via alle danze con il valzer a coppie, per poi concludere la serata con il tradizionale ballo con i papà.

Organizza l’evento il Comitato Ballo delle Debuttanti, con il patrocinio del Comune di Savona, della Croce Rossa, della Federazione italiana donne arti professioni affari – sezione di Savona (Fidapa Bpw) e dell’Accademia Marina Mercantile di Genova.

A curare la preparazione delle ragazze è Alice Olmo, nella sua palestra 360: “Gli allenamenti proseguono da fine ottobre, tutti i sabati, per almeno due ore. Alle ragazze insegno non solo le coreografie ma lavoriamo anche sulla gestualità, sull’eleganza e sulla femminilità. Si tratta di una sera che, all’aspetto benefico, rappresenta un’occasione di richiamo culturale e ritorno alla tradizione. Nel ballo finale, le giovani potranno essere accompagnate anche dal fidanzata, da uno zio, insomma da un uomo che abbiamo un ruolo cardine nella loro vita”.

La partecipazione alla serata, a numero chiuso data la relativa ristrettezza degli spazi, richiede la prenotazione con acquisto di un biglietto di ingresso. Stefania Traversa, presidente di Fidapa Savona, sottolinea: “Al momento contiamo già circa 150 partecipanti. E’ importantissimo il patrocinio della Croce Rossa, cui il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Inoltre, al termine delle danze vi sarà un’estrazione di premi che comprendono brillanti della gioielleria Delfino ed una bicicletta Olmo; il terzo premio è ancora in fase di scelta”.

Antonella Elia, attrice, conduttrice televisiva e showgirl, sarà madrina di questa settima edizione, rivestendo il ruolo già ricoperto negli anni scorsi da Carla Fracci, Enrica Bonaccorti, Catherine Spaak, Katia Ricciarelli e Daniela Poggi. Condurrà la serata Eleonora D’Urso, sorella di Barbara.

Novità di questa edizione, la partecipazione del complesso musicale Malvezzi & iKazuti e lo sbarco sui canali social del Comitato. E’ pertanto possibile rimanere aggiornati sui dettagli dell’evento tramite il profilo Facebook “Comitato Ballo delle Debuttanti” e quello Instagram “Ballo delle debuttanti 2024”.