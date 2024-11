“Ti leggo la vita… di don Bosco”: ciclo di incontri a Savona

Savona. Domenica 3 novembre alle ore 16 al Teatro don Bosco inizierà una serie di cinque appuntamenti settimanali dal titolo “Ti leggo la vita… di don Bosco” per approfondire la conoscenza del presbitero e pedagogo piemontese, della sua opera e del periodo storico in cui visse e operò. I testi sono di don Giovanni Margara, il quale condurrà gli spettacoli – incontri. L’ingresso sarà libero.

“Un esperimento per scoprire il santo educatore della gioventù, al quale è intitolato il nostro teatro – spiega don Margara – Un ascolto semplice e valido per chiunque, giovani e non più giovani”. Il primo ciclo sperimentale coprirà il periodo che va dalla nascita all’ordinazione sacerdotale. La fonte da cui è tratta liberamente la presentazione della vita di don Bosco è Teresio Bosco (1931 – 2019), scrittore, sacerdote salesiano, teologo, giornalista dal 1966, principalmente su riviste pubblicate dai Salesiani.

È noto per la pubblicazione di libri biografici, destinati soprattutto agli adolescenti, su grandi personaggi della storia del Novecento, come madre Teresa di Calcutta, papa Giovanni XXIII, san Domenico Savio e Martin Luther King. Particolarmente importante è il suo lavoro di divulgazione “Don Bosco. Una biografia nuova”, tradotto in tutte le lingue della congregazione e testo di riferimento per la proposta teatrale.