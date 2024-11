Tamponamento in A10 tra Varazze e Arenzano: due feriti

Varazze. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano, dove si è verificato un tamponamento tra tre auto per cause ancora in via di accertamento.

L’allarme è scattato poco dopo le 16.00.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118, tre ambulanze della Croce Verde di Albisola Superiore, la Croce Rossa di Stella e di Varazze.

Nella carambola tra le vetture coinvolte due le persone rimaste ferite: dopo le prime cure da parte dei sanitari sono state trasportate all’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena e al nosocomio Evangelico Internazionale di Voltri.

Stando a quanto riferito non hanno riportato gravi traumi e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il sinistro autostradale, invece, ha provocato disagi alla viabilità, già congestionata nella giornata dei rientri dal ponte.