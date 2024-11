Successo per la manifestazione Albisola Classic: un centinaio di moto in centro storico

Albisola Superiore. Grande successo per la manifestazione Albisola Classic organizzata dalla Pro Loco Borghi del Beigua Aps con gli amici di Passione Moto.

Ieri il centro storico di Albisola Capo ha accolto un centinaio di due ruote storiche e classic, tutte sistemate lungo i carruggi e nelle piazzette per un colpo d’occhio davvero suggestivo che è stato apprezzato dai tanti visitatori intervenuti.

La Pro Loco Borghi del Beigua Aps, tiene a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’evento: le attività di Albisola, e non solo, che hanno partecipato con il loro contributo, gli sponsor Cascobene e The Old School Savona per i bellissimi premi, l’ufficio comunale al turismo per il sostegno tecnico con l’Assessorato del vicesindaco Luca Ottonello che è inoltre intervenuto insieme al consigliere Carlo Rossi per le premiazioni, il locale Comando della polizia municipale per il continuo supporto e in ultimo, ma non per ultimi, tutti i volontari del gruppo della Pro Loco che ieri hanno corso e lavorato tutto il giorno per regalare a tutti una riuscitissima giornata di festa.