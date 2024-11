Savona. Con un grande successo di pubblico è stata inaugurata ieri la mostra fotografica di Marcello Campora, un evento unico promosso dalla cooperativa Il Faggio con il prezioso supporto del Lions Club Savona Host, in collaborazione con il vescovado di Savona-Noli e l’associazione “A Campanassa”.

Oltre 200 persone hanno partecipato con entusiasmo a un’inaugurazione che ha saputo toccare le corde dell’emozione. Durante l’evento, il presidente della cooperativa Danilo Pisano, ha accolto gli ospiti, lasciando poi spazio agli interventi del sindaco di Savona Marco Russo che ha portato il saluto della città e di autorevoli ospiti come l’avvocato Mirenghi per il Lions, il critico Riccardo Zelatore, la psicologa Rosita Bormida e il dottor Alberto Cella di ASL2 che si sono alternati in alcune riflessioni e considerazioni sul significato della bella iniziativa.

Sala mostre del vescovado di Savona-Noli, in piazza del Vescovado, nel cuore del centro storico savonese.

Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di immagini che raccontano storie, suscitano emozioni e regalano prospettive inaspettate. Non mancate!

L’entrata è gratuita fino al 3 dicembre, dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19.