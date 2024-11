Sliding Doors in Serie D per Vado e Cairese, sull’Albenga difficile anche commentare

Domenica di possibile svolta per le savonesi impegnate in Serie D. Partendo dal vertice della classifica, il Vado è chiamato a fare bottino pieno nella difficile trasferta di Saluzzo per proseguire la striscia di sette risultati utili consecutivi. Partita importantissima perché i rossoblù potrebbero finalmente capitalizzare la rincorsa.

Occhi puntati infatti a quanto accadrà a Genova. Il Ligorna ospiterà la capolista Bra. Tutti tiferanno per la forte squadra di mister Pastorino. Una sconfitta del Bra consentirebbe al Vado – in caso di successo – e allo stesso Ligorna di portarsi a -4 dalla capolista. Un margine decisamente meno opprimente da guardare rispetto alla voragine di qualche settimana fa.

Prova decisiva anche per la Cairese di mister Marco Nappi. L’arrivo dell’allenatore che ha sostituito Boschetto ha portato tre pareggi per 0 a 0 e la sconfitta 2 a 1 contro il Gozzano. Serve una svolta a una squadra che non vince dalla fine di settembre. Sul campo della Vogherese, che ha solo due punti in più dei gialloblù, l’occasione per rilanciarsi a livello di morale e di classifica.

Travalica qualsiasi ragionamento sportivo il discorso Albenga, che contro l’Oltrepò in teoria potrebbe provare a racimolare qualche punto. La squadra ha inserito qualche giocatore nuovo preso in giro per l’Italia, m nulla di che. Il silenzio assordante della società, le voci di cordate (termine che ormai fa rizzare i capelli a chi naviga da tempo nel mondo del calcio dei dilettanti) e il presidente Candela non ha ancora fatto luce su problemi e programmi. Tutto fa pensare che la discesa in classifica sia inesorabile.

Non sono arrivate le sonore goleade delle prime giornate, ma ormai contro gli ingauni molti fanno turnover. Il successo col Chieri ha ritardato un ingresso in zona playout che sembra solo questione di tempo. Ma il punto è che le questioni di campo non sembrano nemmeno essere le più preoccupanti.

La classifica di Serie D:

Bra 32, Città di Varese 26, NovaRomentin 25, Ligorna 25, Vado 25, Chisola 23, Lavagnese 21, Asti 21, Derthona 21, Sanremese 20, Saluzzo 20, Albenga 20, Gozzano 17, Oltrepò 16, Vogherese 15, Imperia 14, Cairese 13, Fossano 11, Borgaro Nobis 11, Chieri 8.

La 15^ giornata

Albenga – Oltrepò, Asti – Derthona, Borgaro – NovaRomentin, Città di Varese – Chieri, Fossano – Lavagnese, Imperia – Gozzano, Saluzzo – Vado, Sanremese – Chisola, Vogherese – Cairese, Ligorna – Bra.